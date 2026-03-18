Nach Queerbaiting-Vorwurf: Harry Styles knutscht einen Mann

Harry Styles (32) hat bei seinem Auftritt als Host der US-Show Saturday Night Live für einen provokativen Moment gesorgt. Der Sänger sprach in seinem Eröffnungsmonolog die immer wiederkehrenden Queerbaiting-Vorwürfe an, die ihm in der Vergangenheit gemacht wurden. Vor laufenden Kameras wurde es dann richtig intim: Harry beendete seine Rede über das Küssen, winkte Komiker Ben Marshall zu sich und drückte ihm einen Kuss auf den Mund – begleitet von lauten Schreien des Publikums.

Unter Queerbaiting versteht man eine Marketingstrategie, bei der queere Beziehungen nur angedeutet werden, um ein LGBTQIA+-Publikum anzulocken, ohne tatsächlich echte Diversität zu zeigen. Nachdem Harry Ben auf den Mund geküsst hatte, schob er eine Bemerkung hinterher: "... und das nennt sich wirklich Queerbaiting", schloss der Grammy-Gewinner mit einem Augenzwinkern und nahm damit den kritischen Stimmen wohl bewusst den Wind aus den Segeln.

Der Auftritt bei "Saturday Night Live" war bereits das zweite Mal, dass Harry die Show als Host übernahm. Aktuell befindet sich der 32-Jährige auf einer Erfolgswelle mit seinem neuen Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", das erst vor Kurzem erschienen ist. Das Album verkaufte sich bereits in den ersten Tagen über 125.000 Mal und erreichte auf Spotify mit 63 Millionen Streams weltweit das größte Albumdebüt des Jahres 2026. Gleichzeitig belegte Harry mit drei Songs die ersten drei Plätze der britischen Charts.

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Getty Images Harry Styles, November 2022

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Getty Images Ben Marshall beim Museum Gala 2025 im American Museum of Natural History in New York, 4. Dezember 2025

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Getty Images Harry Styles im Februar 2023