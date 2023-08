Doppelchance für Sieger: "The Voice Rap" startet im Herbst

Schon bald geht es los! Im Frühjahr wurden die großen Neuigkeiten öffentlich, dass The Voice of Germany einen weiteren Ableger bekommt. Nach The Voice Kids und "The Voice Senior" wird es nun auch "The Voice Rap" geben. Kool Savas (48) und Dardan Mushkolaj (25) werden in der Sendung auf die Suche nach dem nächsten Hip-Hop-Superstar gehen. Und nun ist auch bekannt, wie und wann das Format startet!

Wie Presseportal berichtet, soll am 14. September der Startschuss für "The Voice Rap" fallen. Unter dem Namen "The Voice Rap by CUPRA" wird acht Wochen lang immer donnerstags eine neue Episode erscheinen – jedoch nicht im Live-TV, sondern lediglich im Netz. Auf der Streamingplattform Joyn werden die Folgen mit Kool Savas und Dardan gezeigt. Für den Sieger der Show steht dann noch eine weitere Tür offen: Der "The Voice Rap"-Gewinner wird mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" einziehen!

Ob dann wohl ein echter Rapstar die große Show gewinnen wird? Die Konkurrenz dürfte groß sein – immerhin sitzt auch auf einem Drehstuhl der Originalsendung eine Größe aus der Branche. Rapperin Shirin David (28) wird in diesem Jahr als Coach ihr Wissen weitergeben.

