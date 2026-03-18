Netflix reagiert: Vertrauensverlust bezüglich Meghan?

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) können weiterhin auf die Unterstützung von Netflix zählen. Nachdem ein Bericht des Branchenmagazins Variety am Dienstag Behauptungen verbreitete, dass die Bosse des Streaming-Riesen das Vertrauen in das Paar verloren hätten, reagierte der Konzern umgehend mit einer klaren Stellungnahme. Ein Sprecher von Netflix wies die Vorwürfe als "absolut unzutreffend" zurück. Laut dem Bericht sollen der Netflix-Chef Ted Sarandos (61) und die zuständige Inhalte-Chefin Bela Bajaria frustriert über die Zusammenarbeit mit den Sussexes sein, nachdem die Quoten für Meghans Show "With Love, Meghan" enttäuschten und die Partnerschaft mit ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" beendet wurde.

Bela Bajaria selbst stellte jedoch klar, dass die Zusammenarbeit mit Harry und Meghan weiterhin geschätzt wird. "Archewell war ein überlegter und kooperativer Partner", erklärte sie gegenüber Variety und fügte hinzu: "Wir haben die Arbeit mit Harry und Meghan wirklich genossen. Sie sind tief in den Erzählprozess eingebunden und bringen eine einzigartige, globale Perspektive mit, die zu den wirkungsvollen Projekten passt, auf die unsere Mitglieder reagieren." Auch eine weitere pikante Behauptung wurde umgehend dementiert: Angeblich soll Sarandos sich geweigert haben, Telefonanrufe von Meghan entgegenzunehmen, ohne dass ein Anwalt in der Leitung sei. Der Anwalt der Sussexes, Michael J. Kump, bezeichnete dies als "offenkundig falsch" und stellte klar, dass Meghan regelmäßig mit Sarandos telefoniere und ihm Nachrichten schreibe – sogar ohne Anwälte bei ihm zu Hause zu Besuch gewesen sei.

Die Trennung von der "As Ever"-Marke wurde Anfang März bekannt. Dabei hieß es von beiden Seiten, dass die Lifestyle-Marke nun bereit sei, eigenständig weiterzuwachsen, nachdem Netflix beim Launch und im ersten Jahr unterstützend zur Seite gestanden habe. Die Show "With Love, Meghan" wird künftig als saisonales Special weiterhin auf der Plattform zu sehen sein. Zuvor waren unterschiedliche Darstellungen über die Gründe der Trennung aufgetaucht: Während eine Quelle aus Meghans Umfeld behauptete, die Herzogin habe sich ausgebremst gefühlt und wolle nun die volle Kontrolle, sprachen Insider aus Los Angeles von mangelndem Interesse an der Marke und davon, dass "As Ever" nicht zur Ausrichtung des Streamers passe.

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Imago Herzogin Meghan bei einer Gala in New York

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Getty Images Ted Sarandos, Februar 2020

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Imago Herzogin Meghan beim World Mental Health Day Gala von Project Healthy Minds in New York