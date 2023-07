Neben Kool Savas: Dardan wird Coach bei "The Voice Rap"

Er kommt ins Team! Ende Juni gab es für Musikfans tolle Neuigkeiten: In Zukunft dürfen sich die The Voice of Germany-Liebhaber auf ein neues Format freuen. Bei "The Voice Rap" sucht die Jury nach Hip-Hop-Talenten – der Sieger wird ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ziehen. Einer der zwei Coaches ist Rap-Legende Kool Savas (48). Mit ihm wird Dardan Mushkolaj (25) die Leistung der Kandidaten bewerten!

Das berichtet DWDL – der 25-Jährige freut sich schon riesig auf das Projekt: "The Voice hat verstanden, dass Rap die Stimme der Jugend ist. Und jetzt bieten wir mit 'The Voice Rap' eine einzigartige Plattform für junge, freshe Talente, die unsere Kultur präsentieren und voranbringen." Die Aufzeichnungen für die Show sollen schon in wenigen Tagen beginnen, gedreht wird in den Studios in Berlin. Im Herbst soll das Ganze im TV zu sehen sein.

Doch wer ist eigentlich Jury-Mitglied Dardan? Der Stuttgarter ist keinesfalls ein Newcomer – er wurde 2016 mit seiner Nummer "Wer Macht Para?" zum Star. Darauf folgten zahlreiche erfolgreiche Alben. Privat hat Dardan sein Glück in der Rapperin Hava gefunden, mit der er seit 2020 zusammen ist.

Anzeige

Instagram / hava Hava und Dardan Mushkolaj im November 2021

Anzeige

Instagram / dardan Dardan Mushkolaj, Rapper

Anzeige

Instagram / hava Dardan Mushkolaj und seine Verlobte Hava im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de