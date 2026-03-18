Erster Auftritt von Eric Danes (†53) Familie nach seinem Tod

Rebecca Gayheart (54) hat mit ihren beiden Töchtern Billie Dane (16) und Georgia Dane (14) ihren ersten öffentlichen Auftritt seit dem Tod von Eric Dane (†53) absolviert. Die 54-jährige Schauspielerin besuchte gemeinsam mit der 16-jährigen Billie und der 14-jährigen Georgia am Dienstagabend die Premiere von "The Drama" in Los Angeles. Knapp einen Monat nach dem tragischen Verlust ihres Vaters zeigten sich die beiden Teenager damit erstmals wieder auf einem roten Teppich. Die Teilnahme der Familie an der Veranstaltung kommt nicht von ungefähr: Der verstorbene Eric spielte in der HBO-Serie Euphoria an der Seite von "The Drama"-Star Zendaya (29) mit und sollte seine Rolle auch in der kommenden dritten und letzten Staffel der Serie wieder aufnehmen.

Nach Erics Tod im Februar hatte Serienschöpfer Sam Levinson seine Unterstützung für die Familie zum Ausdruck gebracht und zu den zahlreichen Spendern einer GoFundMe-Kampagne gehört. Die Crowdfunding-Aktion war von Freunden des Paares ins Leben gerufen worden, um Billie und Georgia nach dem Verlust ihres Vaters finanziell zu unterstützen. Erst vor wenigen Tagen hatte Rebecca sich zudem öffentlich zu Erics Tod geäußert und dabei ein besonderes KI-Sprachprojekt enthüllt. Mithilfe von alten Audioaufnahmen seiner Stimme konnte Eric seinen Töchtern eine letzte Botschaft hinterlassen.

Die Familie war bereits bei den Oscars schmerzlich enttäuscht worden, als Eric im "In Memoriam"-Segment der TV-Übertragung nicht berücksichtigt wurde. Trotz der Trauer zeigten die Angehörigen Verständnis für die Entscheidung und betonten, dass es "ein Jahr voller schwerer Verluste für die Branche" gewesen sei. Eric hinterlässt neben seinen beiden Töchtern und seiner Ex-Frau Rebecca eine beeindruckende Karriere in Film und Fernsehen, bei der er unter anderem durch seine Rolle in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannt wurde.

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Getty Images Georgia Geraldine Dane, Rebecca Gayheart und Billie Beatrice Dane bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Getty Images Rebecca Gayheart, Eric Dane, ihre gemeinsamen Töchter, Kimberly Van Der Beek und James Van Der Beek auf Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles, 2017

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Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart, Eric Dane und ihre beiden Töchter Billie und Georgia