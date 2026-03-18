Ab diesem Moment erkannte Franziska Temme Gefühle für Eric

Franziska Temme (31) und Eric Stehfest (36) lernten sich während der Dreharbeiten zur Realityshow Promis unter Palmen kennen – und aus der ersten Begegnung entwickelte sich weitaus mehr als nur eine Freundschaft. Nun hat die Reality-Darstellerin in einer Instagram-Fragerunde offen über den Moment gesprochen, in dem sie bemerkte, dass sie ernsthafte Gefühle für den Schauspieler entwickelt hat. Franzi verriet ihren Followern dabei, dass der entscheidende Wendepunkt nicht etwa während der Dreharbeiten in der exotischen Kulisse der Show stattfand, sondern in einer deutlich unromantischeren Location: im Flugzeug auf dem Rückflug nach Deutschland. "Eric und ich hatten während der ganzen Show schon einen guten Draht zueinander. Vieles wurde nicht ausgestrahlt. Aber so richtig tiefgründig kennengelernt haben wir uns erst auf dem Rückflug nach Deutschland", erklärte sie ihren Followern.

Erst auf dem Heimweg hätten sie wirklich die Zeit gefunden, tiefgründige Gespräche zu führen. "Dort hatten wir das erste Mal viele Stunden, wo wir ungestört miteinander sprechen konnten und noch viel mehr voneinander erfahren haben und gemerkt haben, dass viel mehr in dem jeweils anderen steckt. Alles Weitere nahm ab dort seinen Lauf", schrieb Franziska. Die intensiven Gespräche im Flugzeug haben beiden offenbar die Augen geöffnet und den Grundstein für ihre Beziehung gelegt.

Franziska sucht immer wieder die direkte Kommunikation mit ihren Followern und ordnet persönliche Themen selbst ein. Vor Kurzem erklärte sie in ihren Storys, dass sie eine Auszeit im Ausland brauche und vorerst allein reise. Nachdem daraufhin Gerüchte über eine Liebeskrise aufgekommen waren, stellte sie klar, dass ihre Auszeit nichts mit Eric zu tun habe. Mit ihren aktuellen Enthüllungen über die Entstehung ihrer Gefühle gibt sie ihren Followern nun einen noch tieferen Einblick in ihre Beziehung und zeigt, wie aus einer ersten Sympathie während der Show-Dreharbeiten durch ungestörte Gespräche echte Gefühle wurden.

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Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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Imago Eric Stehfest und Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026