Geissens wagen riskantes Jugendexperiment in Abu Dhabi

Robert Geiss (62) und Carmen Geiss (60) gönnen sich in der neuen Folge von Die Geissens ein ziemlich schräges Beauty-Experiment in den Emiraten. In einer Spezialklinik lassen sich der Realitystar und seine Frau unter anderem ein sogenanntes Vampir-Lifting und moderne Stammzellentherapien erklären, bevor sie sich dann den Nadeln aussetzen. Während Robert sich neugierig auf das vollmundig angepriesene Verjüngungsprogramm einlässt und verkündet, nach dem Beauty-Marathon "15 Jahre jünger auszusehen", kämpft Carmen bei der Blutabnahme mit Kreislaufproblemen und spricht von "schüchternen Venen". Die neue Doppelfolge mit dem Titel "Schöner wird's nicht!" und "Oriental Overkill" läuft zur Primetime bei RTLZWEI, vorab gibt es die Episoden bereits bei RTL+ zu sehen.

In der Klinik in Abu Dhabi – wo Stammzellen im Gegensatz zu Deutschland auch als Beauty-Booster gelten – entscheiden sich die beiden letztlich für das komplette Paket aus Plasma- und Stammzellenbehandlung. "Ich bin mal gespannt", kündigt Carmen an. Das anschließende Vampir-Lifting erinnert mit dem eigenen Blut an eine Szene aus einem Science-Fiction-Film. Doch Carmen ist optimistisch: "Unkraut vergeht nicht. Was uns nicht tötet, härtet uns ab." Für Robert, der laut eigenen Angaben keinerlei Erfahrungen mit derartigen Eingriffen hat, fühlt sich die Behandlung an "wie kleine Bisse von einer Schlange". Ganz ohne Familie läuft der Trip nicht ab: Im Wüstenresort Bab Al Shams, in dem Carmen und Robert einst ihre Hochzeitsreise verbracht hatten, stoßen ihre Töchter Davina (22) und Shania (21) dazu. Dort rauscht die Millionärsfamilie mit Geländewagen durch die Dünen, steigt aufs Kamel und diskutiert nebenbei über den stockenden Umbau ihrer Yacht Indigo Star – ein Projekt, das Robert am liebsten sofort auf Eis legen würde.

Für Lacher sorgen vor allem Davina und Shania, als sie die Beauty-Offensive ihres Vaters kommentieren. Die Schwestern lästern in der Show darüber, dass Robert trotz Vampir-Lifting und Stammzellenkur immer noch so aussehe wie mit seinen 62 Jahren – und reißen den Witz, dass er ihnen für solche Sprüche regelmäßig etwas vom künftigen Erbe abzieht. Schon früher hatte der Unternehmer öffentlich angedeutet, dass seine Töchter in Sachen Erbe zwar nicht leer ausgehen, sich aber auch nicht zu sicher sein sollten. Dass Davina und Shania diesen Humor teilen und ihren Vater mit Sprüchen über sein Alter und seine Beauty-Experimente aufziehen, zeigt einmal mehr, wie locker und direkt es in der Clan-Dynastie der Geissens zugeht.

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Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss, Unternehmer

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RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

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Instagram / carmengeiss Davina Geiss mit ihrer Mutter Carmen Geiss