Nur noch zwei Talente: Wer soll "The Voice Rap" gewinnen?

Die Entscheidung ist gefallen! In diesem Jahr kam es in der Geschichte von The Voice of Germany zu einer Premiere: Mit "The Voice Rap" wurde parallel ein neuer Ableger ins Leben gerufen. In der Sendung suchen Dardan Mushkolaj (26) und Kool Savas (48) nach neuen Talenten – der Sieger der Show wird schlussendlich im Halbfinale des regulären Wettbewerbs antreten. Und diese zwei Talente stehen zur Auswahl!

Im Team von Dardan gingen Dominic "CEO" und Erda in der finalen Folge an den Start, Kool Savas hingegen stellte sich den beiden mit Leon Weick alias Ezo und Caddy. In die Endrunde schafften es schließlich aber nur Leon und CEO. Nun liegt die Entscheidung beim Publikum: Die Zuschauer können bis zum 17. November voten, um ihren Sieger zu bestimmen – dieser wird dann bei "The Voice of Germany" verkündet.

Im Halbfinale der Mutter-Show dürfte der Kampf ziemlich hart werden. Denn die regulären Coaches Ronan Keating (46), Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45) und die Kaulitz-Zwillinge haben ebenfalls starke Talente in ihren Reihen. Noch müssen sich ihre Kandidaten aber in den Sing-Offs beweisen, um weiterzukommen.

Leon Weick bei "The Voice Rap"

Dominic "CEO" bei "The Voice Rap"

Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

