Nathalie Bleicher-Woth gibt die Trennung von Daniel bekannt

Nathalie Bleicher-Woth (29) ist wieder Single. Die TV-Bekanntheit, die vor allem durch ihre Rolle bei Berlin - Tag & Nacht bekannt wurde, erklärte in einer Instagram-Story, dass sie sich von ihrem Partner getrennt hat. "Wie viele von euch schon erwartet haben, weil mich unzählige Nachrichten erreicht haben: Daniel und ich haben uns getrennt", schrieb sie. Offenbar hatten zahlreiche Fans bereits spekuliert, dass die Beziehung der beiden in die Brüche gegangen sein könnte, und entsprechende Nachfragen gestellt.

Besonders schwer wiegt die Trennung für Nathalie, weil sie ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat. "Ich bitte euch, von weiteren Nachrichten diesbezüglich abzusehen, da ich jetzt einfach heilen muss. Gerade wenn ein Kind im Spiel ist, ist es doppelt hart", erklärte die Influencerin weiter. Dennoch zeigte sie sich kämpferisch und versicherte ihren Followern: "Ich werde stärker zurückkommen. Das verspreche ich." Auf Nathalies Profil sind mittlerweile alle gemeinsamen Fotos und Videos mit Daniel verschwunden. Stattdessen teilt sie nur noch Aufnahmen von sich selbst und ihrem Kind.

Nathalie lebt mit ihrem Sohn Liam mittlerweile in Dubai. Dorthin war sie vor einiger Zeit ausgewandert, nachdem sie sich in Deutschland nicht mehr sicher gefühlt hatte. Nächtliche Anrufe, Klingeln an der Tür und eine eingeschlagene Scheibe hatten der jungen Mutter damals große Angst gemacht. Innerhalb von nur wenigen Wochen hatte Nathalie daraufhin ihre Koffer gepackt und Deutschland den Rücken gekehrt, um ihrem Sohn und sich selbst ein ruhigeres Leben zu ermöglichen. Seitdem teilt sie auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth

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Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth posiert

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Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

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