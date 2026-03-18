Warwick Davis ist seit über einem Jahr glücklich vergeben

Warwick Davis (56) hat bei der Verleihung des Order of the British Empire nicht nur seine Kinder Harrison und Annabelle an seiner Seite gehabt. Auch eine brünette Frau begleitete den 56-jährigen Schauspieler zu der feierlichen Zeremonie, bei der ihm Prinz William (43) die prestigeträchtige Auszeichnung überreichte. Wie nun bekannt wurde, handelt es sich bei der Begleiterin um Yvette, die neue Partnerin des Harry Potter-Stars. Das Paar soll laut oe24 bereits seit rund einem Jahr zusammen sein. Freunde des Schauspielers verraten, dass Yvette ihm unheimlich guttue und ihn nach einer schweren Zeit wieder zum Lachen bringe.

Erste Hinweise auf sein neues Glück hatte Warwick bereits im Februar 2025 bei den BAFTA Awards gegeben. Damals richtete er in seiner Dankesrede Worte an seine neue Liebe, ohne ihren Namen zu nennen: "Ein besonderer Dank gilt auch Sponge, du weißt, wer gemeint ist. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass das Leben wieder Sinn haben kann und mir geholfen hast, wieder zu lachen und zu lieben." Mit "Sponge" meinte er seine Partnerin Yvette, wie sich jetzt herausstellt. Der Kosename zeigt, wie vertraut die beiden damals schon miteinander waren.

Die neue Beziehung bedeutet für Warwick eine Rückkehr ins Leben nach einem schweren Schicksalsschlag. Seine Ehefrau Samantha Davis war im April 2024 im Alter von nur 53 Jahren nach einem Herzstillstand während einer Operation verstorben. Über 35 Jahre waren die beiden ein Paar gewesen, nachdem sie sich 1988 am Filmset kennengelernt hatten. Laut Insiderberichten hofft der "Willow"-Darsteller nun auf ein erfülltes Leben mit Yvette abseits der großen Kameras. Nach der tiefen Trauer der gesamten Familie bringt ihm seine neue Partnerin endlich wieder Freude in den Alltag.

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Getty Images Warwick Davis nach der Verleihung des Order of the British Empire in Windsor, 11. März 2026

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Getty Images Warwick Davis bei den EE Bafta Film Awards 2025 in London

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Getty Images Warwick und Samantha Davis