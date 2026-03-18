Reise nach L.A.: David Beckham meidet Treffen mit Brooklyn

David Beckham (50) hat sich bei seiner aktuellen Reise nach Los Angeles offenbar nicht mit seinem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) getroffen – obwohl die beiden sich nur wenige Kilometer voneinander entfernt aufgehalten haben sollen. Wie The Sun berichtet, war der frühere Fußballstar nach einem Männer-Skiurlaub mit Sohn Romeo in Kanada in die kalifornische Metropole weitergereist, um dort für eine neue Werbekampagne vor der Kamera zu stehen. Zur gleichen Zeit hielten sich Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) in Los Angeles auf, nachdem sie bei der Oscar-Veranstaltung von Elton John (78) anlässlich der "Elton John AIDS-Stiftung" zu Gast gewesen waren. Ein Treffen zwischen Vater und Sohn gab es laut Insidern nicht.

Hintergrund der Funkstille ist demnach der anhaltende Familienzwist. Brooklyn lebt inzwischen fest in den Vereinigten Staaten und hatte Anfang des Jahres in einem ausführlichen Instagram-Posting erklärt, er wolle Abstand zu seiner berühmten Familie gewinnen. In dem sechsseitigen Statement warf der Hobbykoch seinen Eltern vor, sie hätten sein Eheleben mit Nicola sabotieren wollen und würden das öffentliche Image wichtiger nehmen als echte Familienbeziehungen. Laut einem Informanten habe Brooklyn seinen Standpunkt klar gemacht und wolle nun nach vorne schauen. Stattdessen soll sich der 27-Jährige weiter auf sein Leben mit Nicola in den USA konzentrieren.

Die Spannungen innerhalb der berühmten Familie schlagen sich offenbar sogar in der Musik von Brooklyns Bruder nieder: Cruz soll an einem Song mit dem Titel "Loneliest Boy" arbeiten, dessen Textzeilen viele Fans als Seitenhieb auf den Streit deuten. In dem noch unveröffentlichten Track ist laut The Sun unter anderem von einem "Loneliest boy" die Rede, der "mamas Herz bricht" und Menschen von sich stößt, die ihm eigentlich Liebe zeigen wollen. Zusätzlich heizte Brooklyn die Spekulationen um das zerrüttete Verhältnis jüngst weiter an, als er auf Instagram zwar seiner Schwiegermutter Claudia Heffner Peltz (71) mit liebevollen Worten gratulierte, jedoch weder am britischen Muttertag noch zu ihrem Geburtstag öffentlich auf seine Mutter Victoria Beckham (51) einging. Vor Kurzem teilte David Kinderfotos von Brooklyn in einer Instagram-Story und schrieb dazu versöhnlich: "27 heute. Alles Gute, Bust. Wir lieben dich." Im Oktober bestätigten Insider bereits, dass Brooklyn kein Interesse daran habe, sich mit seiner Familie zu versöhnen. Seit Januar kommunizierte er bereits nur noch über Anwälte mit ihnen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: David Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham gratuliert Sohn Brooklyn

Anzeige