Darum lebt Elon Musk lieber total bescheiden als luxuriös

Elon Musk (54) hat laut Forbes seinen Platz als reichster Mensch der Welt verteidigt und kann sich über ein unglaubliches Vermögen von rund 726.595.652.550 Euro freuen. Der Unternehmer, der im Oktober vergangenen Jahres als erste Person überhaupt die 500-Milliarden-Marke geknackt hatte, konnte sein Vermögen seitdem um weitere 293.582.748.765 Euro steigern. Seinen enormen Reichtum verdankt er vor allem seinen erfolgreichen Unternehmen Tesla und SpaceX. Doch trotz dieser unfassbaren Summe lebt der Tech-Mogul überraschend bescheiden. Seine Hauptresidenz in Texas ist ein schlichtes Haus mit drei Schlafzimmern, das er für gerade einmal 38.971 Euro von SpaceX mietet.

Elon erklärte bereits 2022 auf Twitter, dass sein Hauptwohnsitz ein etwa 43.301 Euro teures Haus in Boca Chica ist, das er von seinem eigenen Unternehmen SpaceX mietet. "Es ist irgendwie fantastisch", schrieb er damals. Im "Full Send Podcast" verriet der Milliardär, dass er selbst Hand angelegt hat, um das Anwesen zu verbessern. "Ich habe viel mit dem Ort gemacht. Technisch gesehen ist es ein Drei-Zimmer-Haus, es war früher ein Zwei-Zimmer-Haus, aber ich habe die Garage in ein drittes Schlafzimmer umgewandelt", erklärte er. Das einstöckige weiße Gebäude nutzt er als Rückzugsort nach langen Arbeitstagen in der nahegelegenen Starbase-Anlage von SpaceX.

In seinem Garten steht zudem eine futuristische Casita der Marke Boxabl, die etwa 43.301 Euro wert ist und rund 35 Quadratmeter groß ist. Das Mini-Haus verfügt über eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer mit Queensize-Bett. Die kleine Immobilie ist laut Hersteller resistent gegen Schimmel, Wind, Feuer, Wasser und Insekten und kann durch bodentiefe Türen geöffnet oder geschlossen werden. "Ich nutze die Boxabl als mein Gästehaus, wenn also ein Freund zu Besuch kommt, kann er dort übernachten, wenn er möchte", verriet Elon im Podcast. Während der Unternehmer auf Platz eins der Forbes-Liste thront, folgen auf den weiteren Plätzen Larry Page mit einem Vermögen von etwa 222.568.632.545 Euro und Sergey Brin (52) mit rund 205.248.116.393 Euro.

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Getty Images Elon Musk, Unternehmer

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Getty Images Elon Musk, Februar 2025

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Getty Images Sergey Brin bei einem Event in Kalifornien im Dezember 2017