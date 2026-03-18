"Let's Dance"-Star Betty Taube erinnert an schwere Kindheit

Betty Taube (31) zeigt sich aktuell bei Let's Dance jeden Freitag von ihrer selbstbewussten Seite und überzeugt auf dem Parkett mit ihren beeindruckenden Tanzeinlagen. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach, wie sie nun in einem RTL-Interview offenbart. Bis zu ihrem achten Lebensjahr wuchs das Model bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, die alkoholabhängig war. "Ich habe wirklich nicht so schöne Dinge erlebt von Gewalt, emotional physische Gewalt. Da war irgendwie alles dabei", erzählt Betty offen über diese Zeit. Mit achteinhalb Jahren kam sie schließlich in ein Kinderheim, wo sie bis zu ihrem 19. Lebensjahr blieb. Damals verstand sie diesen Schritt nicht, doch heute sieht sie das anders.

Mit zunehmendem Alter wurde Betty bewusst, welche Bedeutung diese Entscheidung für ihr Leben hatte. "Erst als ich angefangen habe aufzuräumen, ist mir dann bewusst geworden, dass es im Endeffekt eigentlich meine Rettung war und dass diese Zeit eigentlich mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin", erklärt sie im Interview. Die Erfahrungen aus ihrer Kindheit prägen sie bis heute. Alkohol spielt in ihrem Leben keine Rolle – sie hat noch nie ein Glas Wein oder einen Schluck Bier getrunken. Schon der Geruch von Wein löse Erinnerungen an ihre Kindheit aus. Im Oktober 2025 erschien ihr Buch "Sag, die blauen Flecke kommen vom Spielen", in dem sie ihre schmerzhafte Vergangenheit aufarbeitet.

Trotz der schwierigen Erfahrungen erinnert sich Betty liebevoll an ihre Mutter, die starb, als sie 18 Jahre alt war und gerade bei Germany's Next Topmodel vor der Kamera stand. "Meine Mama hat mir auch tolle Sachen beigebracht. Zum Beispiel: Sie hatte ein großes Herz. Ich glaube, das habe ich auch von ihr bekommen", sagt Betty über ihre verstorbene Mutter. Sie versuche, sich bewusst an die schönen Momente zu erinnern und vermisse ihre Mama trotz allem total. "Man vergisst ja relativ schnell das, was dann so das Schlimme war und man versucht sich, gerade wenn die Person auch nicht mehr da ist, irgendwie trotzdem an die schönen Momente zu erinnern", sinniert sie. Ein Satz ihrer Mutter begleitet die Moderatorin bis heute besonders: "Da musst du durch als Lurch, wenn du Frosch werden willst. Das ist mein Motto. Den Spruch habe ich von meiner Mama", verrät Betty. Genau dieser Satz helfe ihr auch aktuell bei ihrem "Let's Dance"-Abenteuer.

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Instagram / bettytaube Betty Taube, Januar 2025

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Getty Images Alexandru Ionel und Betty Taube, "Let's Dance"-Kennenlernshow im Februar 2026

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Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

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