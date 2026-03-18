Wie Katy Perry und Justin Trudeau die Fernbeziehung meistern

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) lassen sich von der räumlichen Distanz nicht aufhalten und arbeiten mit Entschlossenheit daran, ihre Beziehung am Laufen zu halten. Die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister führen seit mehreren Monaten eine Fernbeziehung, die trotz ihrer vollen Terminkalender bestens funktioniert. Wie ein Insider dem Magazin People verriet, stand für beide von Anfang an fest, dass ihre Leben kompliziert sind und die Beziehung logistisch nicht einfach werden würde. "Die Priorität für beide ist die Stabilität für die Kinder. Katy und Justin mussten flexibel sein, um die Beziehung zum Laufen zu bringen", erklärte die Quelle weiter. Dennoch wollten sie unbedingt herausfinden, wohin die Dinge führen könnten.

Die beiden reisen, wann immer es möglich ist, um Zeit miteinander zu verbringen. Besonders während Katys "Lifetimes Tour", die im Dezember nach fast 100 Shows endete, habe Justin häufig die Mühe auf sich genommen, sie unterwegs zu besuchen. "Sie hat sich früh in ihn verliebt, weil er wirklich gezeigt hat, dass er interessiert war", erklärte der Insider dem Magazin. Die Tatsache, dass beide bereit seien, so viele logistische Hürden zu meistern, sage viel darüber aus, wie ernst sie es miteinander meinen. Ihre Entschlossenheit, der Distanz zu trotzen, zeigt in der Tat, wie wichtig ihnen die Beziehung ist.

Katy ist Mutter der fünfjährigen Tochter Daisy Dove, die sie mit ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom (49) hat, während Justin drei Kinder mit seiner Noch-Ehefrau Sophie Grégoire Trudeau (50) teilt. Auf Instagram gibt die Musikerin regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben mit Justin. Neben einem Selfie, auf dem sie eine lustige Grimasse zieht, postete sie kürzlich unter anderem ein Foto von ihm mit einem selbst gebastelten Zauberstab aus Pfeifenreinigern. Justins Sohn Xavier bestätigte im Februar in einem Instagram-Video, dass er Katy bereits kennengelernt hat. "Sie ist cool, sie ist nett", schwärmte er und ergänzte: "Wir haben stundenlang geredet, über meine Musik gesprochen. Sie hat mir Ratschläge gegeben." Das Paar wurde erstmals im Juli des vergangenen Jahres in Montreal zusammen gesichtet und machte die Beziehung im Dezember auf Instagram offiziell. Seither scheinen sie fest entschlossen, ihre Fernbeziehung zum Erfolg zu führen.

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau

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Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau