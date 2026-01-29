Ehekrise: Daniela Katzenberger dachte über Scheidung nach

Daniela Katzenberger (39) hat in ihrem neuen Buch "Katze goes Muskelkater" jetzt offenbart, wie sehr ihre Bodybuilding-Reise die Ehe mit Lucas Cordalis (58) ins Wanken brachte. Während der intensiven Vorbereitung auf die Bühne, die sie mit Trainer Tobias Wendeler absolvierte, verwandelte sich der Alltag auf Mallorca zur echten Nervenprobe. Die TV-Bekanntheit beschreibt laut 20 Minuten mehrere Wochen, in denen sie und Lucas in einer handfesten Krise steckten. "Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen."

In dem Buch, das eigentlich Trainingstipps, Motivationstricks und einfache Rezepte verspricht, zeigt Daniela auch die Schattenseiten des Wettkampf-Wahnsinns. Sie nennt die Diätphase "eine Art Folter-Hunger-Überlebenskampf" und beschreibt, wie sehr die Stimmung in der Familie darunter litt. Parallel zu ihrem harten Training traf Daniela außerdem eine weitere große Entscheidung: Nach jahrelangen Beschwerden ließ sie sich die Brüste verkleinern, von Körbchengröße F auf D. Im RTL-Interview erklärte sie, die XXL-Oberweite habe ihr Migräne, Rücken- und Schulterschmerzen bereitet und nach der Gewichtsabnahme überhaupt nicht mehr zu ihrem Körper gepasst. Trotz des Ehe-Dramas betont Daniela in ihrem Buch: "Noch nie war ich mit meinem Körper so zufrieden wie heute."

Nach all den Höhen und Tiefen der vergangenen Monate halten Daniela und Lucas heute weiterhin fest zusammen. Erst vor wenigen Wochen auf "Katy's X-Mas Wonderland" machte der Sänger im Gespräch mit "Woche der Frau" seiner Katze eine rührende Liebeserklärung und verriet, wie sehr sie ihn zum Lachen bringe. Gemeinsam mit Daniela und Töchterchen Sophia scheint Lucas also sein persönliches Glück gefunden zu haben. Selbst in stressigen Zeiten bewahrt er Ruhe, was der Familie offenbar hilft, schwierige Wochen hinter sich zu lassen und wieder als starke Einheit zusammenzuwachsen.

Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

Instagram / tobiaswendeler Fitnesstrainer Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger, September 2024

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024