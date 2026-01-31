Daniela Katzenberger packt aus: So entkam sie dem Burn-out

Reality-Star Daniela Katzenberger (39) macht in ihrem neuen Buch "Katze goes Muskelkater" eine erschütternde Beichte: 2020 stand sie kurz vor einem Burn-out – ausgelöst von einem Alltag, der aus TV-Drehs, Werbung, Social Media und Kooperationen bestand, ohne Pause, ohne Luft zum Atmen. In dieser Phase, so beschreibt es Daniela, fühlte sie sich wie getrieben, permanent "am Drehen", bis sie in ihrer eigenen Küche zusammenbrach und sagte: "Ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr." Während sie bei The Masked Singer zusätzlich unter Hochdruck stand, waren Ehemann Lucas Cordalis (58) und die gemeinsame Tochter Sophia immer an ihrer Seite. Wo andere weiter funktionieren, zog Daniela die Reißleine – und fand einen Ausweg, mit dem sie nicht gerechnet hatte.

Die große Wende schildert Daniela im Buch mit deutlichen Worten: "Ich glaube wirklich, dass der Sport mein Leben gerettet hat", heißt es in dem am 28. Januar erschienenen Werk. Ihre Verlustängste hätten sie damals "krass getriggert", sobald sie nichts gemacht habe – die Furcht, alles zu verlieren, wofür sie jahrelang gearbeitet hatte. Das Gefühl, "bis zum Kinn im Wasser" zu stehen und zu ertrinken, sobald die Kräfte nachlassen, habe sie jeden Tag begleitet. Der Trainingsplan wurde zum Rettungsanker: Gewichte statt Grübeln, Routine statt Rast – und Schritt für Schritt lernte die Unternehmerin, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und Pausen zu akzeptieren, ohne Angst vor Karriereknicks. Heute, sagt sie, könne sie nicht nur schwerer heben, sondern auch schwere Entscheidungen treffen und Unangenehmes durchstehen.

Für Lucas und Tochter Sophia hat diese Veränderung spürbare Folgen im Alltag. Die Influencerin wirkt ausgeglichener, plant bewusster und schafft Schutzräume, in denen Familie Vorrang hat. Daniela betont, dass ihre "mentalen Muckis" der gesamten Familie guttun: weniger Dauerstress, mehr Stabilität, mehr gemeinsame Zeit. Abseits der Bühne liebt die TV-Bekanntheit, die zwischenzeitlich mit dem Gedanken spielte, sich scheiden zu lassen, einfache Momente: Kochen in der Küche, Spaziergänge, Ruhephasen ohne Kameras. Aus der Angst, stehenzubleiben, ist ein neues Ritual entstanden: erst atmen, dann handeln. Ein kleines Detail, das viel verrät: Anstatt sich ständig im Takt der Termine zu verlieren, nimmt Daniela sich inzwischen bewusst Zeiten nur für sich – und kehrt danach gestärkt zurück.

Getty Images Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2024

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024