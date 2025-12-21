Lucas Cordalis macht Daniela eine berührende Liebeserklärung

Normalerweise plappert sie bei dem Pärchen wild drauf los. Nun hat Lucas Cordalis (58) aller Zurückhaltung zum Trotz seiner Frau Daniela Katzenberger (39) auf einer vorweihnachtlichen Party von Kate Merlan (38) namens "Katy's X-Mas Wonderland" eine Liebeserklärung gemacht, die sich gewaschen hat. Der Sänger, der mit seiner Liebsten durch eine schwere Zeit ging, erzählte im Gespräch mit Woche der Frau, wie sehr ihn seine Frau seit Jahren zum Lachen bringt – und dass er genau das an ihr so liebt. "Ich liebe ihren Humor, ihr Lachen, einfach alles – ihre ganze Art", schwärmte er. Passend zur Feierlaune plauderte er darüber, wo das Fest der Feste steigt: Weihnachten verbringen die beiden traditionell bei Danis Mutter Iris Klein (58). Immer mit dabei: Tochter Sophia (10).

Beim Thema Heiligabend geriet Lucas einfach ins Schwärmen: Die Feiertage bei Iris seien gesetzt, denn "die kann so toll kochen, das hat sich bewährt". Was unter dem Baum liegt, blieb geheim – doch für Lucas steht fest, dass Daniela ihm mit Sophia schon vor Jahren das wertvollste Präsent gemacht hat: "Das ist das größte Geschenk der Welt." Mit gewohnt viel Humor schob Lucas inmitten all des Süßholzraspelns noch mit einem Augenzwinkern nach, wann ihm seine Frau noch am besten gefällt: "Und wenn sie mal den Mund hält – das ist selten genug der Fall", sagte er lachend im Interview. Auch optisch finde er Daniela nach wie vor umwerfend.

Abseits des Tannenbaum-Trubels gilt das Paar als eingespieltes Team. Schließlich pendeln sie regelmäßig zwischen Deutschland und ihrer Wahlheimat Mallorca. Daniela erlangte erstmals 2009 öffentliche Aufmerksamkeit durch die VOX-Doku-Soap "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch", in der sie den Traum verfolgte, als Playboy-Model durchzustarten. Ihren großen Durchbruch feierte sie ein Jahr später mit ihrer eigenen VOX-Show "Daniela Katzenberger – natürlich blond", die sie einem breiten Publikum bekannt machte. Mittlerweile ist die Unternehmerin für ihre 2,2 Millionen Fans weit mehr als nur die Kult-Blondine mit den markanten, wasserstoffblonden Haaren und kantigen Augenbrauen. Sie begab sich in den vergangenen zwei Jahren sowohl mental als auch körperlich auf eine Reise, die in ihrem Buch gipfelte, in dem sie ihre Verwandlung zur Fitness-Katze thematisiert.

Imago Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia, Dezember 2024

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024