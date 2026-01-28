Daniela Katzenberger hat Anne Wünsche im Netz blockiert

Eine simple Fan-Frage bringt Anne Wünsche (34) ins Straucheln – und eine alte Social-Media-Wunde wieder ans Licht. Die Influencerin beantwortete am 25. Januar auf Instagram neugierige Kommentare und verriet dabei, dass Daniela Katzenberger (39) sie schon vor Jahren blockiert hat. "Sie hat mich vor Jahren tatsächlich schon blockiert", sagt Anne zu ihren Followern. Seitdem sieht sie auf ihrem Hauptkanal keine Beiträge der Reality-Ikone mehr. "Ich kann nichts mehr von ihren Beiträgen sehen", erklärt sie weiter und stellt klar, dass sie deshalb auch nicht über Umwege auf einem Zweitprofil folgen will. Der Schritt trifft sie besonders, weil Daniela für sie einst ein großes Vorbild war – und genau das macht die Geschichte so pikant.

Denn Anne, die vielen noch aus Berlin - Tag & Nacht bekannt ist und heute auf YouTube und OnlyFans aktiv ist, schwärmt rückblickend von der "Katze": Sie habe sich damals alles angesehen, "sie hatte einen tollen Humor", sagte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Was den Bruch ausgelöst haben könnte, dämmert ihr während des Q&A: In einer Zeitschrift sei sie damals auf zwei ganzen Seiten mit Daniela verglichen worden. "Ich war extrem stolz. Ich dachte 'Oh mein Gott', mit so einer geilen Frau verglichen zu werden", erzählt sie. Gleichzeitig räumt sie ein, dass man von Menschen, die man lange beobachtet, unbewusst Züge übernehme. "Und das war, glaube ich, auch so und das hat ihr, glaube ich, nicht so gefallen", fasst Anne zusammen. Daniela selbst hat sich zu dem Thema bisher nicht geäußert.

Heute betont Anne, wie unterschiedlich sie und Daniela ihren Weg gehen. Die Influencerin sagt, sie verkaufe ihren Körper im Internet, während sich die TV-Bekannte als sehr bodenständig präsentiere. "Man kann uns nicht vergleichen", stellt sie klar. Persönlich bewahrt sie dennoch warme Worte für ihr früheres Idol: "Ich finde sie trotzdem toll", sagte Anne ihren Followern auf Instagram. Daniela lebt seit Jahren mit ihrer Familie auf Mallorca und teilt ihren Alltag punktgenau mit der Community, während Anne ihren Fans häufiger einen ungefilterten Blick hinter die Kulissen ihres Lebens gibt. Trotz der Blockade bleibt bei Anne der Respekt – und die Erinnerung daran, wie sehr sie die "Katze" einmal gefeiert hat.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Daniela Katzenberger und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit