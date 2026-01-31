Hasskommentare fraßen sich in Daniela Katzenbergers Herz

Daniela Katzenberger (39) rechnet ab – und zwar mit den Menschen, die sie seit Jahren im Netz beleidigen. Die Reality-TV-Bekanntheit schildert in ihrem neuen Buch "Katze goes Muskelkater", wie sehr sie die hasserfüllten Kommentare zu ihrem Körper und ihrem Aussehen verletzt haben. Unter jedem Foto, nach jeder Sendung, bei jedem Social-Media-Post habe sie Beschimpfungen lesen müssen, erzählt die Kult-Blondine. Aussagen wie "Wenn ich so fett wäre wie du, würde ich mich umbringen" oder "Mit dem Gewicht hast du auch deinen Humor verloren" seien für sie Alltag gewesen – und hätten tiefe Spuren hinterlassen.

In dem Buch beschreibt Daniela sehr direkt, was diese Dauerbeschallung mit ihr gemacht hat. "Die ständigen Schei*'kommentare machen dich mürbe. Und traurig", schreibt sie. Die Sprüche würden sich "in dein Herz und deine Seele hinein" fressen und man wisse irgendwann nicht mehr, wie man sie wieder loswerden solle. Rückblickend gesteht die Autorin: "Ich habe diesen Müll jahrelang viel zu nah an mich rangelassen, bis es mich richtig kaputtgemacht hat." Heute ärgert sich die TV-Persönlichkeit darüber, dass sie den Hatern so viel Macht über ihr eigenes Wohlbefinden gegeben hat. Denn für sie steht inzwischen fest: "Man kann es den Hatern sowieso nicht recht machen. Ob dick oder dünn, blond oder braunhaarig, im Hoodie oder nackt – immer gibt es etwas zu meckern."

In ihrer Realityshow "Daniela Katzenberger" sprach Daniela offen über die Schattenseiten ihres Promi-Lebens. "Ich wünschte wirklich, mir wäre es viel mehr sche*ßegal egal, aber das ist es wirklich nie. Weil dafür habe ich zu hart gekämpft", gestand die Unternehmerin in einer Episode. Sie berichtete, wie hart ihr Weg von den ersten TV-Auftritten über die Bodybuilding-Challenge bis zu ihrer eigenen Show gewesen sei – und wie sehr sie die ständigen Anfeindungen belasteten. Besonders die gemeinen Bemerkungen zu ihrem Körper hätten sie immer wieder verletzt. Wenn sie Hasskommentare wie "Du dickes Ding" oder "Warum bist du so fett?" laut vorlas, zeigte sich Daniela in ihrer Sendung ungewohnt emotional und kämpfte immer wieder mit den Tränen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Getty Images Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024