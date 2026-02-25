Freunde lästern über Daniela Katzenberger nach Fitnesserfolg

Daniela Katzenberger (39) hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende körperliche Verwandlung durchgemacht – doch nicht alle in ihrem Umfeld finden das gut. Sie setzt mittlerweile auf Sport und gesunde Ernährung, trainiert etwa viermal die Woche und hat bereits elf Kilogramm abgenommen. Doch statt Anerkennung erntet sie dafür teilweise heftige Kritik. "Viele Leute finden es komplett scheiße, die sich dann abwenden und sagen: 'Du nervst mit deinem Fitnessscheiß! Ich kann damit nichts anfangen'", erzählte sie gegenüber RTL. Noch verletzender sei jedoch ein Satz, den sie bereits mehrfach gehört habe: "Du hast mir besser dicker gefallen."

Die negativen Reaktionen auf ihre Fitnesserfolge kommen dabei nicht nur von anonymen Hatern im Internet, sondern auch aus ihrem privaten Umfeld, berichtet die 39-Jährige. Komplimente für ihre Leistung und Disziplin würden eher ausbleiben. Stattdessen habe sie sogar eine Freundin dabei erwischt, wie diese hinter ihrem Rücken über ihren Gewichtsverlust lästerte. Die Konsequenz: Daniela hat diese Menschen aus ihrem Leben "aussortiert". Vor gut zweieinhalb Jahren beschloss sie, an Bodybuilding-Wettkämpfen teilzunehmen. Neben der Gewichtsabnahme ließ sie auch ihre schweren Brustimplantate entfernen und konnte bereits Erfolge feiern – bei einer World Fitness Federation-Veranstaltung erzielte sie den zweiten Platz.

Dass Daniela mit Bodyshaming und verletzenden Kommentaren zu kämpfen hat, ist nicht neu. Seit Jahren muss sie sich im Netz mit hasserfüllten Bemerkungen zu ihrem Körper und ihrem Aussehen auseinandersetzen. Doch die Mutter einer Tochter lässt sich davon nicht unterkriegen und teilt in den sozialen Medien sowie im Fernsehen weiterhin Einblicke in ihre Fitness-Reise. Ihr durchtrainierter Bauch mit sichtbaren Muskeln zeigt deutlich, wie viel Arbeit und Disziplin sie in ihre Verwandlung gesteckt hat.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2025

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2025