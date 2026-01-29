Influencerin Erin Oudshoorn trauert um ihre Tochter Lulu (6)

Erin Oudshoorn hat den wohl schwersten Post ihres Lebens abgesetzt: Die australische Influencerin teilte, dass ihre Tochter Luella, genannt Lulu, im Alter von sechs Jahren gestorben ist. "Mit dem schmerzhaftesten, zerrissenen Herzen teilen wir, dass unsere geliebte Lulu gestern friedlich in unseren Armen verstorben ist, umgeben und zutiefst geliebt von ihrer ganzen Familie", schrieb Erin am Dienstag auf Instagram. "Dave und ich sind einfach am Boden zerstört. Es gibt einfach nicht genug Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben. Unser kleines Mädchen ist weg", heißt es weiter. Die Familie war demnach bei ihr, als Lulu starb.

Bekannt wurde Lulu über Erins Account "Little Lulu Love", auf dem die Mutter seit dem achten Monat nach der Diagnose den Alltag mit der Krankheit ihrer Tochter dokumentierte. Lulu litt an einer seltenen, unheilbaren Form von Epilepsie, dem West-Syndrom, das bereits im Babyalter mit heftigen Krampfanfällen beginnt. In der Podcast-Sendung "Mummy Village" sprach Erin im März 2023 offen über die vielen erfolglosen Therapieversuche: Rund 15 Medikamente hätten keine Linderung gebracht. Ärzte vermuteten, dass sich Lulus Gehirn im Mutterleib nicht vollständig ausgebildet habe, wodurch die Nervensignale gestört wurden und nahezu ununterbrochene Anfälle auftraten. Erst fünf Monate vor ihrem Tod feierte Lulu ihren sechsten Geburtstag – ein Tag, der laut Erin nach langer Zeit wieder "wirklich aufregend" gewesen sei.

Auf Instagram hatte ihre Mutter im September 2025 geschrieben: "Die Prinzessin ist sechs! Wir hatten den besten Tag und liebten es einfach, Menschen um sie herum zu haben, die ihr nichts als Liebe geben." In einem weiteren Gruß an ihre Tochter hielt Erin fest: "Lulu, mein Schatz, wir verehren dich. Du hast keine Ahnung, wie sehr wir dich lieben." Hinter der öffentlichen Stärke stand eine Familie, die "hinter verschlossenen Türen" – wie Erin es nannte – einen steilen Berg erklomm. Nun bleiben Erin, ihrem Partner Dave und Lulus kleinem Bruder Erinnerungen an ein Mädchen, das mit seiner Präsenz einen Kreis aus Liebe geschaffen hat, der weit über die sozialen Medien hinausreichte.

Instagram / little.lulu.love Erin Oudshoorn und Tochter Lulu, September 2025

Instagram / little.lulu.love Erin Oudshoorn, ihr Partner Dave und Tochter Lulus Hand, Januar 2026

