Kaffeesatzlesen: MLFL-Elena bricht in bittere Tränen aus

Elena Miras (33) sucht derzeit bei Make Love, Fake Love nach der großen Liebe. Doch nicht alle Männer sind wirklich Single: Manche wollen sie hinters Licht führen, um Geld zu gewinnen. In der neunten Folge lassen sich Elena und Alex Z. bei einem Date anhand ihres Kaffeesatzes die Zukunft voraussagen – und es wird emotional. Die Wahrsagerin spricht über ihre Tochter und sagt, dass sie eine gute Mutter ist. "In den letzten Jahren hattest du ein paar Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten. Es liegt alles in der Vergangenheit. Es ist vorbei", beschwichtigt sie Elena. Zu viel für die 33-Jährige: Sie bricht in Tränen aus.

Nach dem Date erklärt Elena im Einzelinterview ihren emotionalen Ausbruch: "Ich wurde voll emotional, weil es mich so bewegt hat, das alles zu hören. Ich weiß genau, was ich alles die letzten Jahre durchgemacht habe und durch welche Dunkelheit ich gegangen bin, bis ich endlich sprechen konnte und gesagt habe: Bis hierhin und jetzt will ich auf mich schauen." Dass Alex in diesem schweren Moment für sie da war und sie tröstete, weiß sie zu schätzen. "Ich mag dieses Feeling mit Alex", bestätigt sie und vermutet: "Irgendwann fällt bestimmt noch ein Kuss."

Beim Date ging es allerdings nicht nur um Elenas Vergangenheit und Zukunft. Die Frau sagte ebenfalls voraus, dass Alex einige Probleme hat: "Ein Problem besteht darin, dass ihn etwas beschäftigt, was ihn stört. Es ist fast vorbei. Es wird noch einmal kurz Thema sein und dann wird es sich aber erledigen." Als Elena nachhakte, ob es dabei um eine Frau geht – Alex' vermeintliche Freundin – verneint die Wahrsagerin dies. Elena fühlt sich in ihrer Einschätzung bestätigt. "Das ist ein gutes Zeichen. Und ich muss sagen, ich habe gute Menschenkenntnis und so wie sich Alex mir gegenüber geöffnet hat, der hat niemals eine Freundin. Ich weiß es", beteuert sie.

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras und Alex bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

