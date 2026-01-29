"Charakterlos": Samira Yavuz' Mama rechnet mit Eva ab

Im Podcast Main Character Mode von Samira Yavuz (32) übernahmen in der aktuellen Folge ihre Mutter Inge und Managerin Filiz das Mikrofon – und teilten heftig gegen Eva Benetatou (33) aus. Besonders Inge ging hart mit dem Reality-TV-Star ins Gericht, ausgehend von ihrer Rolle in den vergangenen Konflikten. Sie nennt Eva "charakterlos" und wirft ihr vor, sich "ohne Moral" verhalten zu haben. Gleichzeitig betont sie, Eva sei nicht der Grund für die Trennung von Samira und Serkan gewesen, doch mit ihrem öffentlichen Auftritt nach der Affäre sei sie eindeutig zu weit gegangen. "Kein Mensch hat sich so unterirdisch, so ohne Moral hingestellt", sagt Inge im Podcast.

Im Verlauf des Gesprächs bleibt der Ton scharf. Inge bemängelt, Eva zeige bis heute weder Einsicht noch Reue. "Sich so auf Kosten anderer zu belustigen, das finde ich schon unterste Schublade. Wirklich charakterlos", lautet ihre klare Ansage. Managerin Filiz pflichtet bei und erzählt, Samira habe für sich einen Schlussstrich gezogen, sie selbst sei jedoch weiterhin genervt von der vermeintlichen Uneinsichtigkeit. Inge legt nach und spricht Eva jedes Taktgefühl ab: "Naja, es gibt Menschen mit Taktgefühl, die nicht mit Steinen werfen, wenn sie im Glashaus sitzen. Eine Eva hat kein Taktgefühl." Dann wird sie noch deutlicher: "Aber sie hat halt auch nichts im Kopf. Muss man halt leider so sagen. Ich denke, jeder, der ein bisschen IQ hat, würde sich schämen. [...] Also da merkt man, dass vom Kopf her nicht viel ist."

Dass die Fronten so verhärtet sind, hat eine Vorgeschichte, die zuletzt sogar im Dschungelcamp wieder hochkochte. Zwischen Samira und Eva stand dabei längst nicht mehr nur eine alte Affäre im Raum, sondern auch die Frage nach dem Zeitpunkt und der Glaubwürdigkeit einer Entschuldigung. Samira suchte dort vor laufenden Kameras das Gespräch und machte unmissverständlich klar, dass sie späte Gesten der Reue als unglaubwürdig empfindet. Auf welcher Ebene der Konflikt weitergeführt wird und ob die beiden Reality-TV-Stars irgendwann endgültig Frieden schließen können, bleibt abzuwarten. In Samiras Umfeld scheint jedoch wenig Bereitschaft für einen Neuanfang zu bestehen.

Instagram / samirayasminleila, Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Samira Yavuz und Evanthia Benetatou, Realitystars

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026