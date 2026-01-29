Wiener Opernball 2026: Sharon Stone als Überraschungsgast

Sharon Stone (67) sorgt für Glanz beim Wiener Opernball – und das schon vor dem ersten Walzer. Die Schauspielerin wird am 12. Februar als Überraschungsgast in Richard-Lugner-Manier an der Seite von Unternehmer Karl Guschlbauer, den viele auch als "Schaumrollenkönig" betiteln, in der Staatsoper auftreten und in dessen Loge Platz nehmen. "Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüßen zu können", schwärmte Karl. Mit dabei in der Runde: Starkoch Johann Lafer (68), der gewiss mit der ein oder anderen witzigen Anekdote über sich punkten kann, und seine Frau Silvia. Der Besuch beginnt nicht erst am roten Teppich in Wien, sondern bereits zwei Tage zuvor in Oberösterreich, wo Sharon die Backstube von Karls Firma in St. Willibald erkunden wird. "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", erklärte Sharon laut einer Mitteilung.

Karl, der an der Spitze eines Süßwaren-Familienunternehmens sitzt, setzt damit ein glamouröses Zeichen und knüpft an eine Tradition an, die in Wien Kultstatus hat. Über Jahre hatte Richard Lugner (†91) internationale Stars in seine Loge gelockt und dem Ball eine weltweite Bühne verschafft. Nach Größen wie Sophia Loren (91), Pamela Anderson (58) oder Faye Dunaway (85) übernimmt nun der Konditor-Unternehmer das Zepter der Star-Einladungen. "Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur", schwärmte Karl nun über seinen aktuellen Gast, den die meisten aus dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" kennen dürften. Für den Opernball bedeutet das: internationale Strahlkraft, prominente Gespräche in den Logen – und ein zusätzlicher PR-Schub, der weit über Österreich hinausreichen dürfte.

Sharon, die 1992 vor allem wegen ihres legendären Beinüberschlags ohne Schlüpfer in "Basic Instinct" zur Ikone wurde, gehört zu den Hollywood-Größen, die Glamour und Nahbarkeit vereinen. Die Schauspielerin pflegt seit Jahren einen offenen Umgang mit ihrem Leben abseits des Scheinwerferlichts und engagiert sich immer wieder für soziale Zwecke. Auch im Alter von 67 Jahren beweist sie, dass Sexiness keine Grenzen kennt: So rockte sie für die September-Ausgabe von Harper's Bazaar ein Fotoshooting mit gewagten Outfits. Mit Johann und Silvia Lafer hat Sharon Gastgeber, die vor allem für ihren Sinn für Genuss bekannt sind; in kleiner Runde gilt Johann als leidenschaftlicher Erzähler, der gerne über Rezepte, Reisen und gute Freundschaften spricht. Genau diese Mischung aus persönlicher Wärme und großer Bühne macht den Opernball für viele Gäste so besonders.

Getty Images Sharon Stone, 2024

Getty Images Johann Lafer, Sternekoch

Getty Images Priscilla Presley und Richard Lugner, Februar 2024