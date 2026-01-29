OnlyFans-Star Bonnie Blue will bei Event geschwängert werden

OnlyFans-Star Bonnie Blue (26) sorgt mit ihrem neuesten Aufruf für weltweites Kopfschütteln und Staunen: Die 26-Jährige will sich am Samstag, dem 7. Februar, in London von ihren Fans schwängern lassen – und spricht ganz offen von einem möglichen neuen Weltrekord. In einem Video erklärte Bonnie, dass Männer an diesem Tag die Chance hätten, sie "nicht nur als Spielzeug zu benutzen, sondern mich wie Vieh zu züchten". Laut seinem Instagram-Post will das Model damit an seine bisher spektakulärste Aktion anknüpfen, bei der es nach eigenen Angaben mit 1.057 Männern an einem Tag geschlafen hat. Diesmal gehe es jedoch natürlich nicht nur um Schlagzeilen, sondern darum, endlich schwanger zu werden.

In dem Clip erinnert Bonnie an ihre bisherigen Eskapaden: "Ich habe Weltrekorde gebrochen; ich wurde aus Ländern verbannt – aber ich wurde noch nicht erfolgreich geschwängert." Ursprünglich war das Event für den 17. Januar geplant, wurde dann aber verschoben. In einer Mitteilung, aus der RadarOnline zitiert, hieß es, der Grund sei "aus einem unmissverständlich offenen Grund – es ist die falsche Zeit im Monat". Die Influencerin betonte, sie habe den Termin extra an ihren Zyklus angepasst: "Jungs, es tut mir so leid, dass ich mein letztes Event verschoben habe, aber ich will euch die Chance geben, ein Daddy zu werden." Tickets für die Show sind bereits im Verkauf, und alle, die schon eine Karte für das ursprüngliche Datum hatten, sollen beim neuen Termin ebenfalls zugelassen sein.

Besonders pikant: Bonnie öffnet die Türen ausdrücklich auch für ein ganz bestimmtes Publikum – Ex-Häftlinge. Gegenüber dem Portal The Tab wandte sie sich direkt an ehemalige Gefangene und Männer mit Fußfessel: "Gefangene, ihr habt eure Zeit abgesessen und jetzt ist es Zeit, mir zu dienen. Mir ist es egal, ob ihr eine Fußfessel tragt, ehrlich gesagt finde ich das irgendwie heiß." Die OnlyFans-Beauty hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet, immer wieder Grenzen zu verschieben und mit provokanten Sex-Stunts Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

Getty Images Tia Billinger, bekannt als "Bonnie Blue", bei ihrer Ankunft im Einwanderungsamt Ngurah Rai in Jimbaran, Bali

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin