Dschungel-Preview: Eva Benetatou entschuldigt sich bei Ariel

Im Dschungelcamp kommt es zu einer überraschenden Wendung: Nach Tagen voller Sticheleien geht Eva Benetatou (33) auf ihre Mitcamperin Ariel zu und bittet um ein klärendes Gespräch. Wie aus einer RTL-Preview hervorgeht, entschuldigt sich Eva bei Ariel und stellt klar, dass sie niemals ihr Kind angreifen wollte. Ariel gesteht daraufhin auch eigene Verfehlungen ein und entschuldigt sich dafür, Eva beleidigt zu haben. Halten die neuen Töne? Die Antwort liefert die heutige Folge.

Im Gespräch am Feuer versucht Eva, die Eskalation der vergangenen Tage "komplett von der Welt zu schaffen". Vor den Kameras betont sie: "Ich würde nie dein Kind angreifen. Es tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist." Damit spielt sie auf eine Auseinandersetzung an Tag 4 im Camp an. Auf dem Weg zur gemeinsamen Dschungelprüfung wetterte Eva gegen Ariel und sagte: "Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid." Ein No-Go für Ariel und Grund genug, die Prüfung nicht anzutreten. Nun aber lässt sich Ariel auf das klärende Gespräch ein und sagt: "Okay, dann entschuldige ich mich auch für die Beleidigungen." Ein Punkt ist der Reality-Darstellerin aber dennoch wichtig: Sie stellt klar, dass sie Eva niemals als "Schlampe" beleidigt habe. Eva widerspricht dem zwar nicht, macht aber deutlich, dass es aus ihrer Sicht eben um den Inhalt ihrer Aussagen gegangen sei. Ob die beiden Frauen mit diesem Waffenstillstand wirklich einen Neustart wagen oder ob der Frieden wieder bröckelt, zeigt sich in der heutigen Folge ab 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

Abseits des Lagerfeuer-Diplomatie-Moments ist auffällig, wie sehr persönliche Grenzen die Stimmung im Camp bestimmen. Ariel hat in den vergangenen Tagen wiederholt betont, dass Familie für sie nicht verhandelbar ist und Themen rund um ihr Kind tabu bleiben sollen. Eva, die als Reality-TV-Star immer wieder an starken Meinungen gemessen wird, wirkte nun bemüht, den Zwist aus der Welt zu räumen und klarzustellen, was sie gesagt hat – und was nicht. Die Dynamik zwischen den beiden ist damit neu justiert. Wie tragfähig diese Verständigung ist, entscheidet nun der Alltag am Feuer, die nächste Prüfung und die Frage, ob Worte auch Taten folgen.

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026