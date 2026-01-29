Robert Irwin möchte in der Filmindustrie durchstarten

Robert Irwin (22) macht ernst mit seinen Hollywood-Plänen und das schneller als gedacht. Der Naturschützer und Moderator, der jüngst drei Monate in Los Angeles verbrachte, verriet dem Daily Telegraph, dass er nach seinem ersten großen Kinogig in "Zootopia 2" weitere Filmrollen anpeilt. "Im Bereich der fiktionalen Formate, also Filme und solche Sachen, fände ich das richtig cool", sagte der 22-Jährige. In dem Animationshit sprach Robert den Koala Robert Furwin, Fans ziehen bereits Vergleiche zu Chris Hemsworth (42). Ganz allein ist er bei diesem Schritt nicht: Unterstützung kommt aus der Familie, allen voran von Schwester Bindi Irwin (27), mit der er schon früher vor der Kamera stand.

Gleichzeitig will Robert seine Wurzeln nicht verlassen. Er erklärte, dass ihn Tierdokumentationen und Naturschutz-Formate weiter antreiben. "Ich würde außerdem sehr gern mehr im Bereich Tierdokumentationen machen und mit einer naturschutzorientierten Sendung sozusagen zu meinen Wurzeln zurückkehren", so Robert in dem Interview. Die Tür nach Hollywood sei "sehr offen", betonte er, doch sein erster Fokus bleibe der Schutz der Wildtiere – auch, wenn er beruflich ein paar "Sidequests" nicht ausschließt. Nach seinem Voice-Acting in "Zootopia 2" sammelte er zuvor Erfahrungen bei "Bluey" und "Dino Dan: Trek's Adventures", zudem hatte er einen kleinen Auftritt im "Free Willy"-Ableger, in dem Bindi mitspielte. Parallel jongliert er TV-Engagements und Zoo-Alltag und das wird mit wachsender Bekanntheit nicht einfacher.

Nach dem Gewinn der US-Show "Dancing With The Stars" im November kehrte Robert in den grünen Alltag zurück. Dem West Australian sagte er offen, dass das Großstadtleben nichts für ihn sei: "Ich bin kein Stadtkind." Er arbeite weiter im Australia Zoo der Familie in Queensland und führe die Mission seines 2006 verstorbenen Vaters Steve fort. Privat zieht es den Tierliebhaber immer wieder raus in die Wildnis, zuletzt für Dreharbeiten in den südafrikanischen Dschungel für "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Australia". Schwester Bindi, die selbst als Schauspielerin und TV-Gesicht bekannt wurde, gilt in der Familie als wichtige Stütze: Gemeinsam tragen beide die Leidenschaft für Tiere und den Schutz ihrer Lebensräume nach außen.

Getty Images Robert Irwin im November 2024

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit einem Koala und seinem "Dancing with the Stars"-Pokal

Getty Images Steve Irwin mit seinem Sohn Robert, 2006