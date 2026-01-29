Schnipp Schnapp: Gracie Abrams präsentiert neuen Pixie Cut

Gracie Abrams (26) hat bei der Pariser Haute Couture Woche für einen Überraschungsmoment gesorgt: Die Sängerin zeigte sich bei Chanels großer Debüt-Show von Matthieu Blazy mit brandneuem Pixie Cut – und sicherte sich damit einen Platz in Reihe eins und in allen Kameras. Im Grand Palais Éphémère erschien Gracie in einer schwarz-weißen Chanel-Jacke mit kanariengelben Akzenten, dazu kombinierte sie eine beige Hose und elegante Schuhe mit Kappenspitze. Der freche Kurzhaarschnitt gab dem Look eine französische Note und machte den Auftritt zur perfekten Mischung aus Couture und Coolness.

Besonders das Haar-Update sorgte für Gesprächsstoff. Gracie, die seit ihrem großen Schnitt 2023 dem Bob treu geblieben war, hat damit bewusst mit ihren bisherigen Längen gebrochen und zeigt eine Vorliebe für lässige, nackenfreie Styles. Das Styling-Team der "Mess It Up"-Interpretin setzte auf dezente Farben im Make-up und klare Linien, damit der Fokus auf der Silhouette des Schnitts gelegt war.

Neben Gracie glänzten weitere Sängerinnen und Sänger und Schauspieler bei der Fashion Show. So unter anderem Dua Lipa (30), die ebenso in einem auffälligen gelben Chanel-Look erschien, der von oben bis unten rot-schwarz gemustert war. Neben ihr in der Front Row platzierte sich ASAP Rocky (37). Der Rapper trug einen schwarzen Leder-Look und kombinierte dazu ein helles Hemd, eine Zebra-Krawatte, eine grüne Tasche aus Krokodilleder und goldenen Schmuck.

Getty Images Gracie Abrams bei der Chanel Haute Couture Show in Paris, Januar 2026

Getty Images Gracie Abrams bei der Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 während der Paris Fashion Week

Getty Images Dua Lipa und A$AP Rocky bei der Chanel Haute Couture Show während der Paris Fashion Week

