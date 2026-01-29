Haben Raúl Richter und Vanessa trotz der Trennung Kontakt?

Schauspieler Raúl Richter (38) hat auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) offen über die überraschende Trennung von Vanessa Schmitt gesprochen. Auf Nachfrage von Promiflash verriet er, ob es aktuell Kontakt zwischen dem Ex-Paar gibt. "Wir haben seit der Trennung tatsächlich erst einmal telefoniert. Ich habe mir auch gesagt, das bringt ja jetzt nichts. Ich habe mich getrennt. Jetzt lasse ich ihr auch die Zeit. Ich brauche auch mal meine Zeit, muss meinen Kopf frei bekommen, mich mit Freunden austauschen, sonst ist es ja wie vorher. Also Trennung ist Trennung", stellte Raúl im Interview klar.

Gegenüber Promiflash erklärte der TV-Star, er habe die Entscheidung getroffen und müsse nun "mit den Konsequenzen leben". Er wolle Vanessa Zeit geben und sich selbst ebenfalls, um das Geschehene zu sortieren. Dabei klang durch, dass die Wertschätzung für die Ex-Partnerin ungebrochen ist. "Für eine potenziell nächste Frau ist die Messlatte sehr hoch", sagte er, denn Vanessa sei "echt eine tolle Frau". Besonders nahe ging ihm, dass die beiden sich als Seelenverwandte empfanden und "eigentlich wie Ar*ch auf Eimer" zusammenpassten. Umso trauriger sei es für ihn, dass es so weit gekommen ist.

Im selben Gespräch hatte Raúl gegenüber Promiflash angedeutet, dass ein Liebes-Comeback mit Vanessa zumindest nicht komplett undenkbar sei. "Ich sag' ja niemals, nie. Sieben Jahre sind sieben Jahre. Tolle Frau. Wir passen zueinander", betonte der Schauspieler. Ganz ausgeschlossen war eine Rückkehr also nicht. Allerdings machte er klar, dass dafür sowohl auf seiner als auch auf Vanessas Seite zunächst wichtige Dinge verarbeitet werden müssten. "Wenn ich das [seine eigenen Themen] nicht so einmal glattgezogen habe, dann fangen wir wieder von vorne an. Das bringt nichts", erklärte Raúl.

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter, Sommer 2025

Imago Raul Richter, Januar 2026

IMAGO / Gartner Raúl Richter, September 2025