"Scheißt auf Gefühle": Walentina Doronina schießt gegen Eva

Walentina Doronina (25) holt zum Rundumschlag aus – und zwar gegen ihre frühere Freundin Evanthia Benetatou (33). Im Bild-Interview spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen über den Bruch nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Forsthaus Rampensau Germany und macht klare Vorwürfe. "Ich finde, im Dschungel sieht man schon ganz gut, wie Eva ist", stichelt sie gegen ihre Ex-BFF und betont, dass ihre "Durchtriebenheit" nicht länger im Dunkeln bleiben wird.

Für Walentina zeigt sich nun ganz öffentlich, wie wenig Empathie Eva habe. "Eva ist total uneinsichtig, das habe ich auch schon in der Freundschaft gemerkt. Sie kann sich gar nicht in die Gefühlslage anderer versetzen. [...] Sie scheißt wortwörtlich auf die Gefühle von anderen Frauen", kritisiert die Germany Shore-Bekanntheit. Auch während ihrer gemeinsamen Zeit im Forsthaus habe sich dies ganz klar gezeigt – damals führte ein "unloyaler Move" seitens Eva dazu, dass die beiden heute getrennte Wege gehen.

Im Dschungelcamp ist es vor allem Evas Affäre mit dem Noch-Ehemann ihres Co-Stars Samira Yavuz (32), die ihr zum Verhängnis wird. Zudem ist ein Clip aus Evas Der Bachelor-Staffel wieder aufgetaucht, der ein Muster im Verhalten der 33-Jährigen andeutet: Schon damals berichtete sie mit einem Lächeln auf den Lippen von einer Affäre mit einem verheirateten Mann. "Das zeigt ja noch mal, die scheut vor gar nichts zurück", findet auch Walentina.

Imago, RTL Collage: Walentina Doronina, Evanthia Benetatou

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026

IMAGO / APress Walentina Doronina, Realitystar