"Niveaulos": Dschungel-Fans rechnen mit Stefan Raabs Show ab

Stefan Raab (59) ist zurück auf dem RTL-Bildschirm – und legt sich ausgerechnet mit dem Dschungelcamp an. Dienstags, mittwochs und donnerstags kommentiert der Produzent in "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach" unter der Flagge von Raab Entertainment ab 23.30 Uhr die jeweils aktuelle Camp-Folge, direkt im Anschluss an den Talk "Die Stunde danach" mit Olivia Jones (56) und Angela Finger-Erben (45). Was bietet er? Stefan reagiert in gewohnt spitzer Manier, zieht Ausschnitte heran, feuert Pointen ab und reibt sich am Treiben im australischen Busch. Doch kaum gestartet, prasselt online scharfer Gegenwind auf den TV-Star ein: "Am besten sofort absetzen!", fordert eine Instagram-Userin forsch. RTL versuche nur, den Moderator, der "einen Flop nach dem anderen" liefere, zu beschäftigen. Was ist da schiefgelaufen, wo doch aktuell ganz Deutschland im Dschungelfieber ist – und Stefan eigentlich für eben diese Satire sonst gefeiert wird?

Auf Instagram melden sich viele Zuschauer zu Wort und gehen hart mit dem Kult-Entertainer ins Gericht. "Niveauloser geht's kaum noch", schreibt eine Nutzerin und regt sich über die Gagdichte und Tonlage der Show auf. Eine andere legt nach: "Finde die Show richtig denunzierend für einige Teilnehmer des Dschungels und zwar unterste Schublade." Besonders heikel wird es bei Sprüchen über Äußerlichkeiten: "Samira, die mit der Nase, die aussieht, wie 'ne Sprungschanze? Sach mal, geht's noch?", kritisiert eine Zuschauerin und verweist damit direkt auf Kommentare zur ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin Samira Yavuz (32), die sich im Dschungel permanent mit Mit-Camperin Eva Benetatou (33) zofft. Unter den Posts zum Format mischen sich dennoch auch Zustimmungsbekundungen. Einige Fans freuen sich schlicht, dass Stefan nach der Winterpause wieder live auf Sendung ist, und feiern sein Timing und die Routine, mit der er durch die halbe Stunde führt.

Der Entertainer, der seinen Durchbruch bereits 1999 mit seiner ProSieben-Late-Night-Show TV total feierte, weiß, wie man TV-Event und Late Night verknüpft: Der Sendeplatz nach der Dschungelnachlese ist bewusst gesetzt, die Taktung an mehreren Abenden hintereinander sorgt für Lagerfeuer-Gefühl im Spätprogramm. Stefan, der sich als Moderator, Musiker und Unternehmer immer wieder neu erfunden hat, verließ sich zum Start auf seine altbekannten Reflexe: schnelle Reaktionen, ironische Spitzen, schnörkellose Pointen. Ein weiteres neues Format mit dem beliebten TV-Star steht bereits in den Startlöchern. Vor wenigen Tagen hatte RTL angekündigt, dass Stefan zusammen mit Barbara Schöneberger (51) an einer neuen Samstagabendshow arbeitet. Unter dem Titel "Wer weiß wie wann was war?" lädt das Duo zu einer amüsanten Reise durch die Highlights von Popkultur, Musik, TV und Zeitgeschehen ein – inklusive Mitrate-Spaß für das Studiopublikum.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Stefan Raab bei "TV total"