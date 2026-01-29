Hayley Erbert erlebte schmerzfreie Hausgeburt ohne PDA

Derek Hough (40) und seine Ehefrau Hayley sind Eltern einer Tochter geworden – Everley erblickte am 29. Dezember in Los Angeles das Licht der Welt. Das Besondere: Die Profi-Tänzer entschieden sich bewusst für eine geplante Hausgeburt und verzichteten damit auf Klinikkomfort, Periduralanästhesie und jegliche Schmerzmittel. Während Kerzen flackerten und leise Musik lief, begleitete Derek seine Frau durch die Wehen, hielt ihre Hand und erlebte den Moment aus nächster Nähe. "Du weißt nicht, zu welchen Lauten du fähig bist, bis du ein Kind bekommst", sagte Hayley dem Magazin People und lächelte ihre Neugeborene an.

Die 31-Jährige beschreibt die Geburt als "sehr einzigartig" und zugleich als "unglaublich stärkend und wunderschön". Sie habe nicht erwartet, dass der Ablauf so intensiv sein würde, dennoch würde sie "keine Sekunde" daran ändern. Derek selbst spricht von einer "außergewöhnlichen" Erfahrung, die ihn staunen ließ: "Wir hatten Kerzen überall, schöne Musik. In dem Raum zu sein, Hayley zu halten... Sie wurde einfach zu purem Power", erzählte er People. Dass dieser Moment ausgerechnet zu Hause stattfand, ist für das Paar mehr als Symbolik: In ihrem gemeinsamen Heim wurde um die Hand angehalten, hier verbrachten sie die Pandemie – nun brachte Hayley dort ihre Tochter zur Welt.

Die Freude trägt auch eine sehr persönliche Note, denn die vergangenen Winter waren für die Tänzer von Rückschlägen geprägt. 2022 der Autounfall, bei dem Hayley genäht werden musste. 2023 der medizinische Notfall während der Tour, als nach einer Hirnblutung vorübergehend ein großer Teil ihres Schädels entfernt werden musste, später folgte eine Implantation. Im darauffolgenden Jahr kam eine Fehlgeburt dazu. Jetzt sprechen beide von einem neuen Kapitel: Everley als Lichtblick nach schweren Zeiten. Schon Anfang Januar teilten die zwei ein inniges Foto mit den winzigen Füßen ihrer Tochter und deren vollständigem Namen – ein stiller Moment, der zeigte, wie sehr sie dieses kleine Mädchen bereits in ihr Leben aufgenommen haben.

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im Juni 2022

Instagram / derekhough Derek Hough und Hayley Erbert mit ihrem Baby

Imago Hayley Erbert und Derek Hough bei der Weltpremiere von "Tron Ares"