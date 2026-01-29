Brooklyn Beckhams Ex macht den Beckhams schwere Vorwürfe

Neue Wendung im Dauerstreit um Brooklyn Peltz-Beckham (26): Seine frühere Freundin Afton McKeith erhebt in einem TV-Interview schwere Vorwürfe – und deutet an, dass ausgerechnet Victoria (51) und David (50) für tägliche Paparazzi-Aufläufe gesorgt haben könnten. In einem Gespräch mit ITV News schilderte Afton ihre Zeit mit dem damals noch zur Schule gehenden Model und Social-Media-Star. Sie habe ihn "sichtbar belastet und ängstlich" erlebt, während vor dem Schultor praktisch "jeden einzelnen Tag" Fotografen bereitstanden. Es müsse jemand gewesen sein, der Brooklyns Tagesplan von Anfang bis Ende kannte, sagte sie. Auf die direkte Nachfrage, ob es die Eltern waren, verweigerte sie die Antwort – und ließ die heikle Andeutung im Raum stehen.

Die Vorwürfe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehung zwischen Brooklyn und seiner Familie ohnehin angespannt scheint. Medienberichten zufolge hatte der inzwischen 26-Jährige kürzlich erklärt, keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern haben zu wollen. Afton zeigte Verständnis für Brooklyns Entscheidung, sich öffentlich zu äußern, da er ihrer Meinung nach jahrelang mit falschen Darstellungen in der Presse konfrontiert wurde. Sie sagte weiter, die ständige Öffentlichkeit sei für ihn sehr belastend gewesen und betonte: "Das Beste, was man für seine Kinder tun kann, ist, sie zu schützen." Zugleich werfen diese Aussagen neues Licht auf die ohnehin schon von Spannungen geprägte Familiengeschichte der Beckhams, wie Daily Mail berichtet.

Parallel dazu äußerte sich der ehemalige Hochzeitsplaner von Brooklyn und seiner Frau Nicola Peltz (31), Preston Bailey, zu den aktuellen Schlagzeilen. Er zeigte sich überrascht von Brooklyns Haltung gegenüber seiner Familie und beschrieb ihn rückblickend als freundlichen, bodenständigen Menschen. Während der Planung der kostspieligen Hochzeit in Florida im Jahr 2022 habe Brooklyn eine sanfte und engagierte Seite gezeigt, die in starkem Kontrast zu den jüngsten Vorwürfen stehe. Auch die Beziehung zu Nicola sei während der Hochzeitsvorbereitungen von Zuneigung geprägt gewesen. Die aufwändige Feier, die unzählige prominente Gäste beherbergte, wurde jedoch später von rechtlichen Konflikten mit den Wedding-Plannern überschattet.

