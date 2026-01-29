Trennung wegen Torschlusspanik? Raúl Richter redet Klartext

Die überraschende Trennung von Schauspieler Raúl Richter (38) und Model Vanessa Schmitt beschäftigt Fans noch immer – jetzt äußert sich Raúl zu den Gerüchten um angebliche Torschlusspanik. Auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) in Berlin sprach der TV-Star mit Promiflash offen über die abgesagte Hochzeit und die Trennung von seiner langjährigen Partnerin. "Torschlusspanik klingt immer so [hart]. Ja, mit der Hochzeit, das war ein Druck, aber tatsächlich für sie auch", betont er.

Raúl beschreibt, dass nicht nur er, sondern auch Vanessa eine gewisse Erwartungshaltung nach dem Antrag spürten. Besonders der Blick von außen und die vermeintlich logische Reihenfolge Verlobung, dann baldige Hochzeit, haben auf dem Paar gelastet. "Als wir die Hochzeit abgesagt haben, hat sie gesagt, für sie ist es auch gut so. Sie ist total fein damit", erklärt Raúl im Gespräch mit Promiflash weiter. Die Absage der geplanten Trauung sei am Ende für beide eher eine Entlastung gewesen.

Auch Vanessa äußerte sich vor wenigen Wochen zu den Folgen der Trennung und sprach in einer Instagram-Story offen darüber, wie es mit der gemeinsamen Hündin Maya weitergehen soll. "Ja. Also, Maya bleibt definitiv bei mir", stellte die Influencerin klar, obwohl sie und Raúl das Haustier zusammen angeschafft hatten. Beim Thema gemeinsames Zuhause zeigte sich Vanessa jedoch nachdenklich. Sie erklärte, dass sie in dem gemieteten Haus vorerst wohnen bleiben wolle – auch wenn es für eine Person nicht gerade günstig sei.

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei der Berlin Fashion Week

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024

Instagram / vanessa.schmitt_ Model Vanessa Schmitt mit Hündin Maya, August 2025