"Jane the Virgin"-Star Brett Dier hat sich mit Conor verlobt

Brett Dier (35), bekannt aus der Serie Jane the Virgin, hat eine aufregende Neuigkeit zu verkünden: Der Schauspieler ist verlobt! Auf Instagram offenbarte er jetzt, dass er seiner Partnerin, der Schauspielerin und Fotografin Conor Leslie, einen Antrag gemacht hat. Dazu veröffentlichte er zwei Verlobungsfotos, die das Paar in inniger Zweisamkeit zeigen. Besonders ins Auge fällt Conors funkelnder Verlobungsring, den sie stolz präsentiert. Auf Social Media zeigen sich beide überglücklich: "Ich darf die beste Freundin im Universum heiraten!", schrieb der 35-Jährige, während sie schwärmte: "Ich habe echt Glück."

Die frisch Verlobten sind seit Ende 2024 ein Paar und haben ihr Glück in den sozialen Medien zunehmend öffentlicher gemacht. Zum ersten Mal tauchte Brett Ende Dezember 2024 in einem Post von Conor auf, wo sie ihn als ihren "Lieblingsmenschen im Universum" bezeichnete. Auch Brett teilte immer wieder Beiträge, in denen er seine Zuneigung zu Conor ausdrückte. Beide treten auch beruflich gemeinsam auf und sind im kommenden romantischen Comedy-Film "In Spite of Ourselves" zu sehen. Passend zum perfekten Ort ihrer Verlobungsfotos – einem idyllischen Gewässer – trugen die beiden gleiche Sherpa-Jacken und zeigten damit nicht nur emotionalen, sondern auch modischen Gleichklang.

Für Brett ist es nicht das erste Mal, dass er vor den Traualtar treten möchte. Zuvor war er mit der Schauspielerin Haley Lu Richardson (30) verlobt, die die Trennung im November 2022 in ihrer Instagram-Story bekannt gab und verriet, dass beide bereits zwei Jahre zuvor auseinandergegangen waren. Rückblickend beschrieb die 30-Jährige die gemeinsame Zeit als "besonders" und betonte, wie wichtig es ihr war, privat zu heilen, bevor die Öffentlichkeit von der Trennung erfuhr. Jetzt scheint Brett erneut sein Glück gefunden zu haben – diesmal mit Conor, die er liebevoll als "beste Freundin im Universum" bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Brett Dier, bekannt aus "Jane the Virgin"

Anzeige Anzeige

Instagram / brettdier Brett Dier und seine Verlobte Conor Leslie, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Haley Lu Richardson, Schauspielerin