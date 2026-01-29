Hardy Krüger jr. berührt im Dschungelcamp mit Grab-Beichte

Tränen am Lagerfeuer in Australien: Hardy Krüger jr. (57) öffnet heute Abend im RTL-Dschungelcamp sein Herz und spricht über den Tod seines berühmten Vaters Hardy Krüger (†93). Der Schauspieler erzählt, dass der Kinostar im Januar 2022 in Palm Springs gestorben sei – und er bis heute nicht wisse, wo sein Vater begraben ist. Die Worte fallen in einer ruhigen Minute, als Patrick Romer (30) sich zu ihm setzt und vorsichtig nachfragt. Auf die Frage, woran sein Vater gestorben sei, sagt der 57-Jährige nur: "Wenn ich das wüsste …" Der Moment trifft das Camp sichtbar, und plötzlich wird aus Unterhaltung bittere Wirklichkeit: ein Sohn, der Abschied nehmen will, aber nicht weiß, wo er hingehen soll.

Hardy schildert, dass nach dem Tod die Ehefrau seines Vaters, Anita, eine E-Mail geschrieben habe, in der sie um Rücksicht bat, um in Ruhe trauern zu können. Seitdem herrsche Funkstille. "Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist", sagt er im Camp. Ob es eine Beerdigung gab, wisse er nicht. Im Dschungeltelefon ergänzt er, er wisse nur, dass es in jener Nacht einen Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz gegeben habe. Für ihn und seine Schwestern Christiane und Malaika sei das "ganz furchtbar", weil unklar bleibe, ob ihr Vater in Frieden gehen konnte. Auf die Frage nach Unterlagen erklärt Hardy, eine Sterbeurkunde sei in den USA nur mit persönlicher Vorsprache und Identitätsnachweis zu bekommen. Warum er bislang nicht hingeflogen ist, lässt er offen. Zugleich sagt er, das Verhältnis sei zuletzt "gut" gewesen, auch wenn der Vater sich im Alter zurückgezogen habe: Man habe telefoniert, er sei informiert gewesen, was im Leben des Sohnes passierte.

Doch Hardy ist nicht der Einzige, der traurige Geschichten im Camp teilt. Zuletzt rührte auch Hubert Fella (58) die Zuschauer zutiefst, als er am Lagerfeuer sein Herz öffnete. Der Realitystar sprudelte seine größten Verluste heraus: "Ich bin ganz ohne Eltern und ohne Bruder, bei mir sind sie alle gestorben. Alle tot. Mein bester Freund, meine beste Freundin." Während ihm die Stimme brach, tröstete ihn Mirja du Mont (50) und zeigte offen ihre Anteilnahme. Besonders der Tod seiner Freundin Lydia, die genau um die Zeit starb, als Hubert in einer unruhigen Nacht endlich eingeschlafen war, ließ ihn sichtbar nicht los.

IMAGO / BREUEL-BILD Hardy Krüger Jr. im Mai 2025

Sascha Steinbach / Getty Images Hardy Krüger im September 2015 in Dortmund

RTL Patrick Romer und Hardy Krüger jr. im Dschungelcamp 2026