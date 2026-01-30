Catherine O'Hara und Bo Welch: Das war ihre Liebesgeschichte

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspielerin Catherine O'Hara (71) ist verstorben. Die Kanadierin, die mit Kultrollen in Filmen wie "Beetlejuice" und Kevin – Allein zu Haus weltbekannt wurde, hinterlässt ihren Ehemann Bo Welch sowie die beiden gemeinsamen Söhne Matthew und Luke. Catherine und Bo lernten sich 1987 am Set des Kultfilms "Beetlejuice" kennen, wo er als Szenenbildner arbeitete, während sie vor der Kamera stand. Aus der beruflichen Zusammenarbeit wurde schon bald mehr, die beiden begannen nach den Dreharbeiten eine Beziehung, zogen nach Los Angeles und heirateten schließlich im April 1992. Die Familie lebte überwiegend zurückgezogen, fernab des Rampenlichts. Nun trauern Bo und die gemeinsamen Söhne um ihre Ehefrau und Mutter, die als Schauspielerin mit ihrem Talent und ihrem Humor Millionen Menschen zum Lachen brachte.

Wie es zu ihrer großen Lovestory kam, erzählten beide in verschiedenen Interviews. "Wir waren am Ende des Films gemeinsam am Drehort und haben angefangen, uns zu treffen. Ich bin nach L.A. gezogen, um bei ihm zu sein", erzählte Catherine 2019 dem New Yorker. Bo verriet, dass Regisseur Tim Burton (67) den entscheidenden Schubs gab. "Tim sagte zu mir: 'Du solltest Catherine um ein Date bitten'. Es kam mir nicht einmal in den Sinn, dass ich überhaupt mit Schauspielern reden sollte. Aber da Tim es sagte, tat ich es, und dann haben wir uns verabredet und geheiratet, und hier sind wir heute", erinnerte er sich 2015 bei Uproxx. Die gemeinsamen Söhne kamen 1994 und 1997 zur Welt und stehen bis heute nicht im Rampenlicht.

Catherines Ehemann ist indessen kein Unbekannter. Bo hat sich in Hollywood mit großer Handwerkskunst einen Namen gemacht. Der Szenenbildner wurde für seine Arbeiten an "Die Farbe Lila", "Die kleine Prinzessin", "The Birdcage" und Men in Black für den Oscar nominiert. Für seine Arbeiten an den Serien "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" und "Schmigadoon" erhielt er Emmy-Nominierungen. Als Regisseur verantwortete er 2003 "Ein Kater macht Theater" und führte bei mehreren Folgen von "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" Regie. Privat galten Catherine und der Designer als eingespieltes Team, das Glamour-Auftritte sparsam dosierte und sein Familienleben bewusst fernab der Blitzlichter hielt.

Getty Images Bo Welch und Catherine O'Hara bei der Emmy Party in West Hollywood, September 2025

United Archives GmbH Catherine O'Hara und Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

Getty Images Catherine O'Hara 2019

