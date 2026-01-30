Kylie Jenner und Timothée feiern bis in die Morgenstunden

Kylie Jenner (28) hat es krachen lassen – und Timothée Chalamet (30) war natürlich an ihrer Seite! Beim Familiendinner von Kim Kardashian (45) in Malibu, zu dem nur rund ein Dutzend ausgewählte Gäste eingeladen waren, blieb das Paar bis etwa 1:30 Uhr morgens und sorgte damit für die längste Partynacht des Abends. Khloé Kardashian (41) erzählte in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land", dass Kylie völlig spontan zugesagt habe, dann aber als Erste aufgetaucht und als Letzte gegangen sei. Sogar Mama Kris Jenner (70) schaute kurz vorbei, blieb aber nur wenige Minuten, während Kylie und Timothée bis spät in die Nacht lachten, quatschten und mit der Familie feierten.

Khloé schwärmte in der Podcast-Folge gleich mehrfach von der Stimmung an diesem Abend. "Es war so schön. Wir hatten so viel Spaß", sagte sie und verriet, wie stolz sie auf Kylie gewesen sei: "Kylie hatte die beste Zeit. Sie blieb länger als ich!" Kim bestätigte, dass ihre kleine Schwester trotz ihrer sonst eher zurückgezogenen Art richtig aufblühte: "Sie war die Erste da und die Letzte, die ging. Das war verrückt." Laut Khloé hatten "sie und Timmy die beste Zeit" miteinander. Für Fans ist der ausgelassene Abend nur ein weiteres Zeichen dafür, wie eng die beiden mittlerweile sind.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte ein Insider gegenüber Page Six ausgeplaudert, dass Timothée und Kylie längst zusammenwohnten und auch ohne Trauschein "praktisch verheiratet" seien. Trotz aller Gerüchte über eine heimliche Hochzeit bestätigte die Quelle, dass es bisher keinen Ringtausch gegeben hat. Für das Paar sei vor allem wichtig, Zeit miteinander zu verbringen – laut Insider seien die Influencerin und der Schauspieler "besessen voneinander" und nahezu unzertrennlich. Privat und auch auf dem roten Teppich und bei Preisverleihungen zeigen sich die beiden immer wieder so verliebt wie nie.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025