Catherine O'Haras (†) Stylist beschreibt ihre Lebensfreude

Hollywood nimmt Abschied von Catherine O'Hara (71): Wie Ende Januar öffentlich wurde, ist die Schauspielerin nach kurzer Krankheit gestorben. Nun erinnert sich ihr langjähriger Stylist Andrew Gelwicks in einem sehr persönlichen Essay für das Modemagazin Vogue an die Kanadierin, mit der er fast ein Jahrzehnt lang eng zusammenarbeitete – vor allem rund um glamouröse Red-Carpet-Auftritte in Los Angeles, New York und bei großen Preisverleihungen. Er beschreibt, wie Catherine ihn bei ihrem ersten gemeinsamen Fotoshooting sofort mit offener Herzlichkeit empfing und von da an nicht nur als Kollegin, sondern als Freundin an seiner Seite stand.

In dem Beitrag schreibt Andrew, Catherine habe andere Menschen auf eine besondere Weise gestärkt. "Catherine hat uns in einer Welt, die uns oft niederreißt, aufgebaut", erklärt er und nennt genau diese Fähigkeit ihre eigentliche größte Begabung – noch vor all den gefeierten Rollen. Die Zusammenarbeit sei über die Jahre zu einer Beziehung geworden, die auf "Vertrauen, Kreativität und Freundschaft" beruhte. Trotz des Drucks einer schnelllebigen Branche habe die Schauspielerin enorme Loyalität gezeigt und immer klargemacht, wie dankbar sie für die gemeinsame Arbeit sei. Für sie zählte dabei weniger der Designername als das Gefühl: Sie habe sich zu Outfits hingezogen gefühlt, die sie zum Lächeln und Lachen brachten. Ihr letzter großer Auftritt auf dem roten Teppich war bei den Emmys im September 2025, als Andrew sie noch einmal für eine Afterparty einkleidete.

Viele aus Catherines engstem Freundeskreis hatten offenbar keine Ahnung, wie ernst ihre Erkrankung war. Selbst enge Weggefährten erfuhren erst nachträglich von den dramatischen Entwicklungen. Ein Insider schilderte gegenüber der Daily Mail: "Viele der Menschen, die Catherine am nächsten standen, wurden über ihren Zustand in ihren letzten Tagen im Unklaren gelassen." Freunde zeigten sich fassungslos, mehrere berichteten, sie seien von der traurigen Nachricht in "völlige Schockstarre" versetzt worden.

Getty Images Catherine O'Hara bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

Getty Images Catherine O'Hara bei der Moët & Chandon Veranstaltung zu den 82. Golden Globe Awards, 2025

Getty Images Catherine O'Hara in West Hollywood, September 2025

