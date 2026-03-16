Macaulay Culkin trotzt Dresscode: Barfuß zur Fashion Week

Macaulay Culkin (45) bewies bei der Paris Fashion Week, dass ihm strenge Etikette-Regeln egal sind. Bei der Show von Jean Paul Gaultier (73) erschien der Schauspieler kürzlich in einem hypnotischen Hemd mit blauen und weißen Kreisen, das an eine Zielscheibe erinnert, kombiniert mit einer klassischen blauen Jeans. Dazu präsentierte er stolz seine blau lackierten Fingernägel, die perfekt auf die Streifen seines Hemdes abgestimmt waren. Doch der absolute Hingucker folgte erst, als Macaulay neben der südafrikanischen Sängerin Tyla in der Front-Row Platz nahm. In einem Video des Fotografen Enzo Poly ist zu sehen, wie der 45-Jährige kurzerhand seine schwarzen Loafers auszieht und barfuß posiert – dabei kamen seine ebenfalls bunt lackierten Zehennägel zum Vorschein.

Auf Instagram bedankte sich Macaulay anschließend für die Erfahrung und schrieb: "Es hat so viel Spaß gemacht, meine Schuhe auszuziehen und es mir bequem zu machen." Besonders stolz zeigte er sich darüber, dass seine Ehefrau Brenda Song (37) ihn "attraktiv" genannt habe, was für ihn "alles ist, was zählt". Die Fans feierten den exzentrischen Auftritt des Schauspielers begeistert in den sozialen Medien. "Das ist positive Maskulinität. Ein Mann, der sich in seiner Haut wohlfühlt, das gefällt mir", kommentierte eine Userin. Ein anderer Fan merkte an: "Ich liebe es, wie gesund er inzwischen aussieht. Das war mal anders." Ein weiterer scherzte: "Kevin hat es endlich nach Paris geschafft!"

Es war bereits Macaulays zweiter großer Auftritt innerhalb weniger Tage in der französischen Hauptstadt. Am 3. März saß er zwischen Emily Ratajkowski (34) und K-Pop-Star Hyunjin (25) in der ersten Reihe der Dior-Show, wo er einen Pullover trug, der an das Kinderbuch "Die kleine Raupe Nimmersatt" erinnerte. Der Schauspieler scheint derzeit seine Liebe zur Modewelt neu zu entdecken, nachdem er erst vor wenigen Wochen bei den Golden Globe Awards nach 35 Jahren sein großes Comeback auf der Bühne der prestigeträchtigen Verleihung gefeiert hatte.

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Getty Images Bei der Premiere von Amazons "Fallout" Staffel 2 in Los Angeles: Macaulay Culkin

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Imago Macaulay Culkin während der Pariser Fashion Week, 8. März 2026

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Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025