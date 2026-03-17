Männervorlieben: Ann-Kathrin Bendixen hat ein Beuteschema

Ann-Kathrin Bendixen, besser bekannt als "Affe auf Bike", begeistert ihre Community auf Instagram vor allem mit waghalsigen Motorradtouren rund um den Globus. Neuseeland, Südkorea, Südamerika – sie scheut keine Entfernung, wenn es darum geht, neue Abenteuer zu erleben. Über ihr Innenleben oder romantische Vorlieben spricht sie dabei eher selten. Umso überraschender war ein spontanes Geständnis, das sie kürzlich in ihrer Instagram-Story teilte. Auslöser war eine Begegnung während ihrer Neuseeland-Reise: Sie traf dort einen Motorradfahrer, der ihr eine außergewöhnliche Geschichte erzählte. Der Mann hatte versehentlich sein eigenes Haus in Brand gesetzt und dabei Verbrennungen davongetragen. Seitdem bedeckt er seine Arme konsequent mit langer Kleidung – teils zum Schutz vor der Sonne, vor allem aber wegen tiefer Scham gegenüber den Spuren, die das Feuer hinterlassen hat.

Ann-Kathrin bat den Motorradfahrer darum, ihr seine Narben zu zeigen – ein ungewöhnlicher Wunsch, hinter dem jedoch echte Neugier und aufrichtige Wertschätzung steckten. Der Mann zögerte zunächst erheblich und rang sichtlich mit sich, bevor er schließlich den Mut aufbrachte. Ann-Kathrins Reaktion überraschte ihn dabei vermutlich genauso wie ihre Follower: "Ich finde, das sieht so attraktiv aus. Ich liebe Narben", erklärte sie in ihrer Story ohne Umschweife. Was gesellschaftlich oft als Makel gilt, empfindet die Influencerin als Zeichen von Stärke und gelebter Erfahrung. Diese Haltung kommt nicht von ungefähr: Ann-Kathrin kennt selbst das Gefühl, wegen des eigenen Äußeren kritisiert zu werden. Wegen ihrer abstehenden Ohren wurde sie als Kind gehänselt – heute ruft sie aktiv dazu auf, genau jene Merkmale anzunehmen, für die man sich früher geschämt hat.

Doch Ann-Kathrins Offenbarung ging noch weiter. "Das klingt auch irgendwie falsch, aber wenn jetzt vor mir jemand langläuft, der blutet – Nasenbluten oder Schürfwunden. Ich finde, das sieht irgendwie so stark aus. Und ich mag das. Ich finde das attraktiv", so die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin. Abgerundet wird ihr persönliches Beuteschema durch eine weitere Vorliebe, die etwas zugänglicher klingt: lange Haare. "Ich liebe allgemein so einen Wikinger-Look", betont die Influencerin. Ob ihr Freund Isa, ein Norweger, all diese Kriterien erfüllt, behält Ann-Kathrin für sich. Bilder des Paares sind auf ihren Kanälen nach wie vor rar. Was jedoch klar ist: Ann-Kathrin weiß genau, was sie an einem Mann anzieht – und spricht darüber mit einer Offenheit, die viele überrascht.

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affe_auf_bike Influencerin Ann-Kathrin Bendixen in Neuseeland, Februar 2026

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Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Reisebloggerin

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Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen und Gabriel Kelly, September 2024