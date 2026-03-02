Seth Rogen ehrt Catherine O'Hara mit bewegender Rede

Seth Rogen (43) hat bei den SAG-Awards am Sonntag eine bewegende Rede gehalten. Der Schauspieler und Serienschöpfer nahm stellvertretend den Preis für die herausragende weibliche Darstellerin in einer Comedy-Serie entgegen, den Catherine O'Hara (†71) posthum für ihre Rolle als Janet Leigh in der Apple-TV-Serie "The Studio" erhielt. Während das Publikum im Saal aufstand und applaudierte, versicherte Seth, dass Catherine sich geehrt gefühlt hätte, diesen Preis von ihren Kollegen zu erhalten, die sie so sehr respektiert habe. Auch im Publikum war die Rührung deutlich spürbar – die Kamera zeigte unter anderem Seths Co-Star Kathryn Hahn sowie Jenna Ortega (23), die beide mit Tränen in den Augen der Ehrung folgten. Jenna, die gemeinsam mit Catherine in "Beetlejuice Beetlejuice" vor der Kamera stand und ebenfalls in der Kategorie nominiert war, wischte sich während der Übertragung die Tränen aus dem Gesicht.

In seiner emotionalen Ansprache teilte Seth persönliche Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Catherine. "Sie war großzügig, freundlich und gnädig, während sie niemals ihre eigenen Talente oder ihre Fähigkeit, zu unserer Arbeit beizutragen, minimiert hat", erinnerte sich der Comedian. Er verriet, dass Catherine ihm und Co-Creator Evan Goldberg vor jedem Drehtag eine E-Mail geschickt habe mit den Worten: "Hallo, ich hoffe, Sie werden das Folgende in Betracht ziehen." Dazu schickte sie dann eine komplett umgeschriebene Version der Szene, in der sie mitspielte. "Und buchstäblich 100 Prozent der Zeit machte es nicht nur ihre Figur besser, sondern die gesamte Szene und die ganze Show als Ganzes besser", so Seth. Er betonte, dass Catherine gezeigt habe, dass man ein Genie und gleichzeitig freundlich sein könne, ohne dass das eine auf Kosten des anderen gehe.

Zum Abschluss seiner Rede ermutigte Seth die Menschen, Catherines Arbeit weiterzutragen und zu teilen. Er schlug vor, ihren legendären Tanz zu Harry Belafonte (†96) in "Beetlejuice" oder ihre Szene in "Best in Show" zu zeigen und dabei zu erklären: "Das ist Catherine O'Hara, und wir hatten das Glück, in einer Welt zu leben, in der sie ihre Talente so großzügig mit uns geteilt hat." Catherine war am 30. Januar im Alter von 71 Jahren verstorben. Als Todesursache wurde eine Lungenembolie festgestellt, wobei Darmkrebs die zugrundeliegende Ursache war. Die zweifache Emmy-Preisträgerin wurde am 14. Februar in einer privaten Zeremonie in der St. Martin of Tours Church in Los Angeles beigesetzt. Mit dem posthumen SAG-Award wurde Catherine die erste Frau in der Geschichte der Veranstaltung, die diese Auszeichnung nach ihrem Tod erhielt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Seth Rogen und Catherine O'Hara

Getty Images Catherine O'Hara bei der Moët & Chandon Veranstaltung zu den 82. Golden Globe Awards, 2025

Getty Images Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Winona Ryder und Monica Bellucci im August 2024

