Macaulay Culkin und seine Frau kaufen neue Villa in L.A.

Macaulay Culkin (45) und Brenda Song (37) haben sich ein neues Zuhause gegönnt. Wie TMZ erfahren hat, erwarb das Paar jetzt ein luxuriöses Anwesen im Raum Los Angeles für satte 8,9 Millionen Euro. Die Villa im Stadtteil Sherman Oaks bietet auf rund 10.200 Quadratmetern sechs Schlafzimmer und neun Badezimmer – perfekt für die Familie mit ihren beiden Söhnen Dakota und Carson. Der Kauf erfolgte nur kurz, nachdem die beiden ihr vorheriges Haus in Toluca Lake für 12,32 Millionen Euro verkauft hatten. Mit dem neuen Domizil setzt das Schauspielerpaar auf ein großzügiges Familienheim mit zahlreichen Annehmlichkeiten.

Das neue Anwesen ist laut TMZ gespickt mit luxuriösen Extras, die keine Wünsche offenlassen. Zu den Highlights gehören ein Spielzimmer, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, ein Sportplatz sowie eine große Terrasse für Unterhaltung im Freien. Im Inneren des Hauses erwartet die Familie gehobene Ausstattungsdetails wie eine imposante Doppelwendeltreppe, eine hochmoderne Küche und einen massiven, bodentiefen Kamin aus Ziegeln. Die Immobilie wurde von Kristofer Everett-Einarsson und James Harris von Carolwood Estates gelistet, während Craig Knizek von The Agency die Käufer vertrat.

Macaulay und Brenda sind seit mehreren Jahren ein Paar und halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden lernten sich 2017 kennen und sind seitdem zusammen. Im April 2021 kam ihr erster Sohn Dakota zur Welt, benannt nach Macaulays verstorbener Schwester. Im Dezember 2022 folgte dann Sohn Nummer zwei, Carson. Der Kevin – Allein zu Haus-Star hatte in einem Interview einmal verraten, dass er sich schon immer eine große Familie gewünscht habe und mit Brenda endlich das richtige Fundament dafür gefunden habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Weltpremiere von "Zootopia 2" im El Capitan Theatre in Los Angeles, November 2025

Anzeige Anzeige

Marksman / Snorlax / MEGA Macaulay Culkin mit Brenda Song im Disneyland, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023