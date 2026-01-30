Unvergessen: Lynda Carter erinnert an verstorbenen Ehemann

Zum 42. Hochzeitstag hat Wonder Woman-Star Lynda Carter (74) auf Instagram ihrem verstorbenen Ehemann Robert Altman (†73) eine bewegende Liebeserklärung gemacht. Die Schauspielerin teilte am Donnerstag ein Foto, auf dem sie eng an der Seite des früheren Anwalts und Videospielmanagers zu sehen ist, und erinnerte an den Mann, mit dem sie bis zu seinem Tod im Februar 2021 verheiratet war. "Heute ist unser 42. Hochzeitstag. Ich liebe dich für immer, Robert. Unsere Familie war nie wieder dieselbe ohne dich, mein Liebster", schrieb Lynda zu dem Bild. Robert starb mit 73 Jahren in Baltimore an Komplikationen nach einem medizinischen Eingriff, zurück blieben Lynda und die gemeinsamen Kinder Jessica und James.

In ihrem Post nannte die Sängerin ihren Partner "einen mächtigen Mann", betonte aber vor allem seine Werte: "Vor allem war er der anständigste Mensch, den ich je gekannt habe. Jeder, der ihn getroffen hat, kann das bestätigen." Der Satz "Es war ein Privileg, ihn zu kennen" werde immer wieder über ihn gesagt, erzählte sie ihren Followern.

Gegenüber dem Magazin People hatte Lynda bereits 2024 erklärt, sie sei über den Verlust nicht hinweg: "Er war die große Liebe meines Lebens. Ich denke jeden Tag an ihn." Bis heute ertappe sie sich im Alltag bei dem Gedanken "Oh, Robert wird das wissen" – und nach Flugreisen erwarte sie manchmal noch seine Nachricht: "Bist du gut gelandet? War alles in Ordnung?" Mit dem Song "Letters From Earth", den sie für ihn schrieb, versucht sie, ihre Trauer in Musik zu verwandeln: Er sei ein Liebesbrief an alle, die jemanden verloren haben, erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den Kennedy Center Honors 2004: Lynda Carter mit Ehemann Robert Altman in Washington, DC

Anzeige Anzeige

Getty Images Lynda Carter und Robert A. Altman bei der Launch-Party von Fallout 4 in Los Angeles, 5. November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Altman und Lynda Carter bei Bethesdas E3 Showcase und BE3 Plus Event in Los Angeles, 12. Juni 2016

Anzeige