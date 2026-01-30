Verkauft Angelina Jolie ihre Immobilien wegen Geldproblemen?

Angelina Jolie (50) hat sich von einer ihrer Luxusimmobilien getrennt und still und leise eine Wohnung in New Yorks Upper West Side verkauft. Das berichtet RadarOnline. Die Schauspielerin besaß die Immobilie seit 1997, jedoch wurde der Verkauf, der bereits im Juli 2025 abgeschlossen wurde, erst kürzlich bekannt. Doch damit nicht genug: Auch ihr beeindruckendes Anwesen in Los Feliz, Los Angeles, soll zum Verkauf stehen. Das luxuriöse Anwesen mit sechs Schlafzimmern und zehn Badezimmern erwarb Angelina 2017 für rund 21 Millionen Euro, um inmitten ihrer Scheidung von Brad Pitt (62) ein stabiles Zuhause für ihre Kinder zu schaffen.

Insider vermuten, dass Angelina diese Maßnahmen ergreift, um ihre Finanzen zu ordnen. Der teure Lebensstil in Los Angeles setze sie zunehmend unter Druck, vor allem nach jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Brad Pitt. Diese sollen ihre Finanzen stark belastet haben. Ein Nahestehender enthüllte, dass Angelina für ihre Familie bewusst Rollenangebote abgelehnt hat, was ihren finanziellen Spielraum eingeschränkt habe. "Sie ist nicht pleite, aber sie schwimmt auch nicht im Geld", erklärte die Quelle. Der Verkauf ihrer Immobilien könnte zudem mit einem möglichen Umzug ins Ausland im Zusammenhang stehen, sobald ihre jüngsten Zwillinge Vivienne und Knox im Juli volljährig werden.

Angelinas Entscheidung, sich auf ihre Familie zu konzentrieren, hat einen großen Teil ihres Lebens geprägt. Seit ihrer Scheidung von Brad lebt sie mit ihren Kindern in Los Angeles und bleibt trotz der schwierigen Umstände eine fürsorgliche Mutter. Die Schauspielerin hat stets betont, wie sehr sie das Wohlergehen ihrer Kinder über alles andere stellt. Ihre möglichen Pläne für einen Umzug ins Ausland, nach der Volljährigkeit ihrer Zwillinge, zeigen, dass sie möglicherweise sogar ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Obwohl sie Herausforderungen in ihrem Leben hatte, bleibt sie eine unermüdliche Kämpferin für ihre Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2014