Fehlende Ausbildung und einsame Geburtstage bei Brooklyn

Neuer Zoff im Hause Beckham: Brooklyn Peltz-Beckham (26) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) – und ein Promi-Biograf legt nach. Der 26-Jährige behauptete auf Instagram, seine Mutter habe bei seiner Hochzeit 2022 mit Nicola Peltz-Beckham (31) "seinen ersten Tanz an sich gerissen" und sich unangemessen verhalten. Für zusätzliche Unruhe sorgt laut Mirror nun Biograf Tom Bower im britischen Frühstücksfernsehen. Er bezeichnete Brooklyns Aufwachsen als "abnormal", sprach von "fehlender Ausbildung" und "traurigen Geburtstagen". Die Reaktionen im Netz fallen heftig aus, die Fronten sind klar: Team Victoria oder Team Brooklyn.

Tom Bower (†86), Autor von "The House of Beckham: Money, Sex and Power", zeichnete bei "Good Morning Britain" ein düsteres Bild der Familie. Er behauptete, seit den früheren Affärenvorwürfen gegen David habe sich die Ehe von David und Victoria "zu einem Geschäft" entwickelt. Brooklyn sei für Fototermine "herumgereicht" worden, auch Schwester Harper Seven Beckham (14) erwähnte er in diesem Zusammenhang. Über Brooklyns 18. Geburtstag sagte Tom Bower, der Sohn habe mit David gefeiert und einen Mercedes geschenkt bekommen, während Victoria angeblich in New York shoppen gewesen sei. Zudem zeigte sich der Biograf überzeugt, dass Brooklyn bereits ein Angebot für ein Enthüllungsbuch erhalten habe. Ein Insider spricht währenddessen von einer ernsten Belastungsprobe für die Ehe der Beckhams – Victoria wolle sie jedoch nicht zerbrechen lassen.

Brooklyn, Sohn der früheren Spice-Girl-Sängerin und der Fußball-Ikone, zeigt sich seit seiner Hochzeit mit Nicola betont privat und teilt selten Einblicke in sein Leben. David und Victoria betonen seit Jahren den Stellenwert von Zusammenhalt, gemeinsame Auftritte mit Romeo Beckham (23), Cruz Beckham (20) und Harper unterstreichen das öffentliche Familienbild. Dass Konflikte nun offen ausgetragen werden, sorgt nicht nur bei Fans, sondern auch im Umfeld des sonst so geschlossenen Clans für ordentlich Gesprächsstoff. In Interviews schwärmten die Beckhams lange von Familienfeiern und Hausküche – Erinnerungen, die durch die aktuellen Vorwürfe nun einen Riss bekommen.

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF