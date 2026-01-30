Nach zwei Jahren Beziehung: Uwe Herrmann bestätigt Trennung

Uwe Herrmann (63) bestätigt das Aus seiner Beziehung – und das persönlich. Der Star aus Zwischen Tüll und Tränen erklärt gegenüber RTL: "Ich bin jetzt wieder Single." Nach rund zwei Jahren Beziehung mit Susann ist Schluss, beide hätten sich einvernehmlich getrennt. Die Trennung fiel nicht leicht, dennoch ziehen beide einen klaren Strich. Der Designer, der in Dresden sein Brautmoden-Imperium führt, spricht offen über die Gründe und betont, dass weder Drama noch Eifersucht den Ausschlag gaben. Stattdessen habe der Alltag dazwischengefunkt – und zwar gewaltig. Zwischen Laden, Drehs und Terminen blieb zu wenig Zeit für Nähe.

Uwe führt aus, warum es nicht mehr passte: "Unsere Arbeits- und Lebenszeit war sehr unterschiedlich. Sie beginnt ihren Tag früh und ich komme oft spät nach Hause abends und arbeite dann noch weiter. Dazu kommen noch meine vielen Reisen und öffentliche Präsenz, die für eine Partnerschaft viel Verzicht bedeutet", schildert er. Der Brautkleidprofi stellt zudem klar, Eifersucht sei kein Thema gewesen. Der Altersunterschied von rund 26 Jahren stand zwar im Raum, sei aber nicht der entscheidende Faktor. Vielmehr habe die ständige Taktung seiner Projekte das Zusammensein ausgehöhlt: "Wir haben gemerkt, dass Nähe darunter leidet."

Noch vor wenigen Monaten klang bei Uwe alles nach Glück und großer Zukunft. Im Gespräch mit Bunte zeigte sich der Designer damals optimistisch, was das Thema Hochzeit angeht: "Alles ist möglich, wenn man sich Zeit nimmt, die Risiken anschaut und dabei romantisch bleibt", sagte er lachend. Auch gemeinsame Projekte standen auf dem Plan: Für die Dokureihe "Volle Kraft voraus" reisten die beiden zusammen durch Indonesien, teilten private Einblicke und schwärmten auf Social Media von einem Liebes-Abenteuer zwischen Palmen und Sonnenuntergang.

IMAGO / Future Image Uwe Herrmann und seine Partnerin Susann, Oktober 2023

IMAGO / EHL Media Uwe Herrmann und seine Partnerin Susann, November 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Uwe Herrmann, Mai 2019