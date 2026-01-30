Pax Jolie-Pitt will als Produzent in Hollywood durchstarten

Pax Thien Jolie-Pitt (22), der Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62), hat seinen ersten Schritt in die Filmwelt gemacht. Am Wochenende besuchte er das Sundance Film Festival in Utah, wo er an einer privaten Vorführung des Thrillers "Self Custody" teilnahm. Das Event fand im Velvet Room in Park City statt. Dort traf Pax die beiden Co-Regisseure des Films, Fernando Ferro und Garret Patten, mit denen er Berichten zufolge über zukünftige Projekte gesprochen haben soll. Die Hauptrollen in "Self Custody" spielen Adrian Grenier (49) sowie der UFC-Kämpfer Henry Cejudo.

Wie TMZ berichtet, plant Pax, sich als Filmproduzent zu etablieren. Die Einladung zur Premiere durch Ferro und Patten zeigt offenbar, dass er bereits in erste Produktionen eingebunden ist und in der Branche gut aufgenommen wird. Der zweitälteste Sohn von Angelina und Brad begann, wie auch seine Geschwister, eigene Wege einzuschlagen. Pax scheint mit großem Engagement an seinen Plänen zu arbeiten, während die anderen Jolie-Pitt-Kinder ebenfalls kreative Projekte verfolgen: Maddox (24) interessiert sich für Luftfahrt und hat mit Angelina an einigen Projekten gearbeitet, Zahara (21) studiert am renommierten Spelman College, und Shiloh (19) begeistert sich fürs Tanzen und Choreografieren.

Die kreative Energie zieht sich durch die gesamte Familiendynamik der Jolie-Pitts. Pax, der 2007 von Angelina und Brad adoptiert wurde, hat diese Leidenschaft scheinbar geerbt und nun einen vielbeachteten Auftakt in der Filmproduktion gestartet. Auch die jüngsten Geschwister, die Zwillinge Vivienne (17) und Knox (17), bleiben nicht untätig. Vivienne unterstützte ihre Mutter 2024 sogar als Co-Produzentin bei dem Broadway-Stück "The Outsiders". Mit diesem ermutigenden Start könnte Pax bald einen festen Platz in Hollywood finden, der ihm Stabilität und Aussichten auf eine erfüllende Karriere geben kann.

Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax bei den Golden Globe Awards, 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Pax Thien Jolie-Pitt im September 2019