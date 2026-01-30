Cara Delevingne stiehlt Margot Robbie die Show auf Premiere

Glitzer-Auftritt in Hollywood: Cara Delevingne (33) ließ es sich nicht nehmen, am Mittwochabend im TCL Chinese Theatre in Los Angeles an der Seite von Margot Robbie (35) über den roten Teppich zu schreiten. In einem figurbetonten Korsettkleid zeigte das Model und die Schauspielerin, wem der Abend gehört – ihrer besten Freundin, die mit der Premiere von "Wuthering Heights" ihr neuestes Filmprojekt vorstellte. Cara posierte gut gelaunt für die Kameras, suchte immer wieder die Nähe zu Margot und machte damit klar, warum sie gekommen war: Unterstützung pur, Schulter an Schulter, mitten im Blitzlichtgewitter. Hollywood-Luft, bester Freundinnen-Moment, Premierenfieber – mehr Starpower geht kaum.

Der Abend lockte neben den beiden auch ein buntes Staraufgebot an. Unter den Gästen: Ava Phillippe (26), Scout Willis, Kate Berlant, Gideon Adlon, Samantha Hanratty und Caylee Cowan (27), die den Glamour-Faktor mit lässigem California-Chic mischten. Aus der Reality-Welt gaben sich "Vanderpump Rules"-Liebling Ariana Madix (40) und Podcasterin Stassi Schroeder die Ehre und mischten sich unter das Publikum. Für Gesprächsstoff sorgte außerdem das Ensemble von "The Secret Lives of Mormon Wives": Mayci Neeley, Layla Taylor, Jessi Ngatikaura, Jennifer Affleck und Miranda McWhorter liefen gemeinsam über den Teppich und sorgten mit Gruppenposen für reichlich Fotomotive. Während drinnen die Cast-Fotos für "Wuthering Heights" entstanden, vibrierte draußen die Meute aus Fans und Fotografen.

Die Verbindung zwischen den beiden Hauptfiguren des Abends reicht weiter zurück als jeder Premierenflirt: Margot und Cara lernten sich 2016 bei den Dreharbeiten zu Suicide Squad kennen und wurden seitdem unzertrennlich. Aus lockeren Set-Gesprächen wurde eine Freundschaft, die Reisen, private Feiern und stille Momente umfasst – auch jene, die 2022 Schlagzeilen machten, als Paparazzi-Tränenbilder kursierten. Wer die beiden länger beobachtet, sieht ein eingespieltes Team: Margot, die Schauspielerin und Produzentin, vertraut auf Caras Rückenstärkung abseits des Rampenlichts, während Cara die gemeinsame Zeit schätzt, in der sie einfach nur Freundin sein kann. Genau dieses Miteinander blitzte an diesem Abend immer wieder auf – in Blicken, in Umarmungen, im selbstverständlichen Zusammensein.

Getty Images Cara Delevingne und Margot Robbie im Juli 2016

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris