"Parkettovic": Doppelgänger von Aleks Petrovic geht viral

Ein Parkettlegermeister namens Ali Omeirat sorgt derzeit auf Social Media für Aufsehen – und das ausgerechnet wegen seiner auffälligen Ähnlichkeit mit Reality-TV-Star Aleksandar Petrovic (34). Auf dem Instagram-Account seiner Bodenfirma "Prestige Bodenverlegung" überschlagen sich seit Tagen die Kommentare. "Dachte im ersten Augenblick, Aleks sitzt dort" oder "Er sieht Aleks einfach ähnlicher als sein eigener Bruder", schreiben User. Selbst Influencerin Kimberly Devlin-Mania zeigt sich verblüfft und kommentiert: "Aber warum ist die Stimme auch so gleich?" Ali selbst nimmt den Hype mit Humor: "Ich wollte eigentlich nur über meinen Job sprechen und lande plötzlich mitten im Multiversum. Musste erst mal googeln, wer dieser Aleks überhaupt ist – kannte ihn null. Aber die Kommentare sind Gold wert! Ich bin dann wohl gerne die Variante mit der ehrlichen Arbeit."

Der Kommentarbereich auf dem Firmenprofil hat sich inzwischen zur wahren Comedy-Zone entwickelt. Wortspiele und Spitznamen wie "Der eine ist bodenlos, der andere wird seinen Boden los", "Aleks Parkettovic" oder "Der maskuline Bodenverleger" sammeln zahlreiche Likes. Auch Sprüche wie "Bei ihm ist der Kunde König der Schmetterlinge" oder "Vanessa hat ihn so sehr auf den Boden gebracht, dass er sie verlegt" sorgen für Gelächter. Trotz des humorvollen Hypes stellt Ali jedoch eines klar: Zwar sei die optische Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen, charakterlich gebe es aber deutliche Unterschiede. "In meinem Unternehmen und meinem Leben stehen Respekt und Anstand an erster Stelle. Ich investiere meine Energie lieber in perfekte Böden als in Drama. Danke an alle, die wegen des Handwerks hier sind!", betont er.

Aleks sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten für viel Aufmerksamkeit – allerdings nicht unbedingt positiver Art. Bei Temptation Island VIP geriet er wegen seines Umgangs mit den Verführerinnen sowie seiner Aussagen über seine damalige Verlobte Vanessa Nwattu (26) massiv in die Kritik. Im Wiedersehen der Show erklärte Vanessa, sie sei während der Beziehung emotional missbraucht und manipuliert worden. Kurz darauf bezog Aleks Stellung und betonte, die Situation anders zu sehen – wenig später bezog Aleks in einem Statement Stellung und machte deutlich, die Dinge anders zu sehen: "Wenn von emotionalem Missbrauch gesprochen wird, stelle ich mir ganz nüchtern Fragen: Warum wurde durch unsere Paartherapeutin kein emotionaler Missbrauch festgestellt? Warum waren wir drei Jahre zusammen?" Er fügte hinzu, Vanessa stelle sich bewusst als Opfer dar, da diese "Rolle" auf Social Media funktioniere und Mitleid sowie Aufmerksamkeit erzeuge.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6